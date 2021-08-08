Смерть Марчука, обмеження для невакцинованих та олімпійський «урожай» українців. ТОП-10 подій тижня

«Главком» зібрав головні новини за тиждень

Минулого тижня увага українців була прикута до сусідньої Білорусі. Спершу легкоатлетку Крістіну Тімановську керівники білоруської делегації намагалися передчасно відправити з Олімпіади додому. Зробити це пробували силою, проти волі спортсменки. Пізніше у Києві знайшли повішеним голову організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова.

Крім того, помер Євген Марчук, у Верховній Раді заговорили про обмеження для невакцинованих українців, а автомобілі на європейській реєстрації почали конфісковувати просто на митних постах.

Що ж до розваг, то з’явилися деталі грандіозного концерту до Дня Незалежності, а українські олімпійці завоювали у Токіо 19 нагород. «Главком» зібрав для вас головні події останніх семи днів.

Скандал навколо легкоатлетки Тімановської. Білоруска розповіла, як потрапила у лещата режиму Лукашенка

Легкоатлетка Крістіна Тімановська, яку керівники білоруської делегації намагалися передчасно відправити з Олімпіади додому розповіла, чому виник конфлікт.

Тімановська мала виступити на Олімпійських іграх на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунку несподівано долучили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, бо не спеціалізується на цій дистанції. В результаті її спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. НОК Білорусі пояснив своє рішення «емоційно-психологічним станом» легкоатлетки.

Вона подала документи на надання політичного притулку в Польщі. Тімановська поки перебуває в Токіо і спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і пресою. Чоловік Тімановської покинув Білорусь і поїхав у Київ.

«Білоруський дім в Україні»: за загиблим Шишовим стежили і поліція про це знала

Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

«За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Республіці Білорусь про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму», – зазначили в організації.

У «Білоруському домі в Україні» переконані, що смерть Шишова – це «спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса», і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Справа Чауса: НАБУ показало відео слідчих дій

У НАБУ кажуть, що слідство зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акту відносно екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

На відео, зокрема, зафіксовано фрагменти, на яких Чаус домовляється про отримання хабара та на яких правоохоронці вилучають заховані суддею гроші.

Нагадаємо, днями суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт у справі про отримання хабара.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік у Молдову.

Нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький впевнений, що Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян.

«Україна буде змушена вводити обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що в разі погіршення епідемічної ситуації працюватимуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплено лише половину педагогів). На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель», – зазначив Радуцький.

За його словами, в Україні достатньо вакцин для імунізації.

Пішов із життя Євген Марчук

Ексглава уряду, колишній очільник Служби безпеки України, екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Євген Марчук помер 5 серпня. Один із найдосвідченіших українських державних діячів в одному з останніх великих інтерв’ю «Главкому» висловив своє бачення врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

Пресслужба СБУ повідомила причину смерті політика. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які страждав Марчук, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, поховали експрем'єра Марчука з військовими почестями на Байковому кладовищі. На поховання Кабмін виділив 198 тисяч гривень.

Церемонія прощання відбулася в будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22. Відспівували покійного у колі найближчих вранці у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Прощання киян з Марчуком тривало з 12:00 до 15:00. В останній раз побачитися з державним діячем могли усі охочі.

Оприлюднено деталі грандіозного концерту до Дня Незалежності

24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України». Режисером шоу виступає Катя Царик. Хедлайнерами заходу стануть Софія Ротару, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Вірка Сердючка та інші відомі зірки, а транслюватиме дійство канал «1+1».

На офіційному сайті шоу повідомили, що виступить загалом понад тридцять учасників. Українські артисти виконають пісні, які будуть супроводжуватися ефектною хореографією з десятками танцюристів, масштабним світловим шоу з дрона, величезними екранами та яскравими костюмами. Оприлюднено також макет грандіозної сцени, яку буде встановлено на Олімпійському.





В Україні почали конфісковувати «євробляхи». У кого можуть відібрати автомобіль?

Автомобілі на європейській реєстрації почали конфісковувати просто на митних постах.

Перед тим як заганяти авто в зону митного контролю, обов'язково потрібно перевірити авто за всіма можливими (митним, поліцейським, судовим, міжнародним тощо) базами. Потрібно знати, хто і коли завозив авто, через який пункт – останнє теж важливо, оскільки авто з РФ зараз не розмитнюють.

Більш детально про пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням

Україна у Токіо повторила результат Лондона-2012. Всі наші медалі на Олімпіаді

Срібна нагорода Олени Старікової на велотреку стала останньою для української збірної на Олімпіаді. В Токіо наші спортсмени завоювали 19 нагород – 1 «золото», 6 срібних медалей і 12 бронзових, і посіли 44 загальнокомандне місце.

За загальною кількістю нагород Україна повторила досягнення Лондона-2012. Тоді в нас було 5 золотих медалей і 14-е місце в загальному заліку.

СБУ викрила нардепа, який керував проросійським силовим осередком

Служба безпеки України нейтралізувала «силовий осередок» проросійської організації, яку контролював народний депутат Верховної Ради. Ім’я нардепа СБУ у своєму повідомленні не називає. Однак повідомляє, що певна «громадська організація» розхитувала суспільно-політичну ситуацію на сході України.

Джерела ЗМІ підтверджують, що йдеться про громадську організацію «Патріоти – За життя!», контрольовану депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

Згодом Кива відреагував на інформацію про викриття СБУ злочинного угруповання, яке діяло під виглядом його «громадської організації». Він записав лайливе відео з погрозами на адрксу СБУ.

Відео містить ненормативну лексику:

«...Ви нікого не заарештували навіть... Свідок, чиї показання ви використали, щоб вручити підозру Ширяєву, розповідає в Генпрокуратурі... як ви у нього показання вибивали... Кожен з вас опиниться на тюремній па*аші разом з вашим клоуном лейтенантом Бакановим», – каже нардеп.

Кива не прокоментував інформацію про обшуки за місцем проживання членів «Патріоти – За життя» і в офісі організації, де, за даними СБУ, знайшли холодну зброю, велику партію канабісу та інструкцію з підготовки до радикальних дій.

Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Тарас Безпалий повідомив, що суд частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний (з 23:00 до 06:00). Також суд постановив зняти з Кузьменко електронний браслет.

27 липня Шевченківський районний суд міста Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу.

Усі медалі України на Олімпіаді-2020

Срібна нагорода Олени Старікової на велотреку стала останньою для української збірної на Олімпіаді. В Токіо наші спортсмени завоювали 19 нагород – 1 «золото», 6 срібних медалей і 12 бронзових, і посіли 44 загальнокомандне місце.

За загальною кількістю нагород Україна повторила досягнення Лондона-2012. Тоді в нас було 5 золотих медалей і 14-е місце в загальному заліку.

«Золото»

«Срібло»

«Бронза»

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