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    Україна втратила обдарованого художника і патріота Олександра Ройтбурда, – Порошенко

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    &laquo;Велика людина і велика втрата для усіх нас&raquo; &ndash; Порошенко - Україна втратила обдарованого художника і патріота Олександра Ройтбурда, – Порошенко

    «Велика людина і велика втрата для усіх нас» – Порошенко

    Фото Facebook/Петро Порошенко

    Олександр Анатолійович був обдарованим художником і справжнім патріотом – лідер «ЄС»

    Сьогодні Україна втратила обдарованого художника, патріота і професіонала Олександра Ройтбурда. Про це у себе на Facebook-сторінці написав п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

    «Олександра Анатолійовича знали і поважали як в Одесі, так і далеко за її межами. Після тривалої боротьби він залишився на посаді директора Одеського художнього музею – на його боці був закон і щира підтримка одеситів. Відстоював європейську Україну як депутат Одеської обласної ради від «Європейської Солідарності», – зауважив Порошенко.

    І додав: «Олександр Ройтбурд щиро любив мистецтво, Україну і рідну Одесу. Велика людина і велика втрата для усіх нас. Спочивайте з миром, Олександре Анатолійовичу».

    Як повідомляв «Главком», сьогодні помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

    Ройтбурд був керівником Одеського художнього музею.

    Ройтбурд народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація уклала з ним контракт на 5 років.

    Він вважається одним з основних художників «української нової хвилі» – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-хх роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності.

    Нагадаємо, що з березня 2018 року Ройтбурд очолював Одеський художній музей, однак його призначення викликало чимало суперечок. Він виграв конкурс, але місцеві депутати чинили спротив його призначенню і не підтримали його на голосуванні.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС депутат мистецтво Україна Олександр Ройтбурд
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    Україна втратила обдарованого художника і патріота Олександра Ройтбурда, – Порошенко