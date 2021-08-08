Україна втратила обдарованого художника і патріота Олександра Ройтбурда, – Порошенко
«Велика людина і велика втрата для усіх нас» – Порошенко
Олександр Анатолійович був обдарованим художником і справжнім патріотом – лідер «ЄС»
Сьогодні Україна втратила обдарованого художника, патріота і професіонала Олександра Ройтбурда. Про це у себе на Facebook-сторінці написав п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
«Олександра Анатолійовича знали і поважали як в Одесі, так і далеко за її межами. Після тривалої боротьби він залишився на посаді директора Одеського художнього музею – на його боці був закон і щира підтримка одеситів. Відстоював європейську Україну як депутат Одеської обласної ради від «Європейської Солідарності», – зауважив Порошенко.
І додав: «Олександр Ройтбурд щиро любив мистецтво, Україну і рідну Одесу. Велика людина і велика втрата для усіх нас. Спочивайте з миром, Олександре Анатолійовичу».
Як повідомляв «Главком», сьогодні помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.
Ройтбурд був керівником Одеського художнього музею.
Він вважається одним з основних художників «української нової хвилі» – постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980-1990-хх роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення Незалежності.
Нагадаємо, що з березня 2018 року Ройтбурд очолював Одеський художній музей, однак його призначення викликало чимало суперечок. Він виграв конкурс, але місцеві депутати чинили спротив його призначенню і не підтримали його на голосуванні.