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    Україна у Токіо повторила результат Лондона-2012. Всі наші медалі на Олімпіаді

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    Жан Беленюк виграв золоту нагороду на Іграх-2020 - Україна у Токіо повторила результат Лондона-2012. Всі наші медалі на Олімпіаді
    Жан Беленюк виграв золоту нагороду на Іграх-2020
    Фото з відкритих джерел

    На Іграх в Японії наші спортсмени завоювали 19 нагород

    Срібна нагорода Олени Старікової на велотреку стала останньою для української збірної на Олімпіаді. В Токіо наші спортсмени завоювали 19 нагород – 1 «золото», 6 срібних медалей і 12 бронзових, і посіли 44 загальнокомандне місце.

    За загальною кількістю нагород Україна повторила досягнення Лондона-2012. Тоді в нас було 5 золотих медалей і 14-е місце в загальному заліку.

    Усі медалі України на Олімпіаді-2020

    «Золото»

    «Срібло»

    «Бронза»

    Теги: Олімпіада
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    Україна у Токіо повторила результат Лондона-2012. Всі наші медалі на Олімпіаді