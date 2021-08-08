Україна у Токіо повторила результат Лондона-2012. Всі наші медалі на Олімпіаді
Жан Беленюк виграв золоту нагороду на Іграх-2020
Фото з відкритих джерел
На Іграх в Японії наші спортсмени завоювали 19 нагород
Срібна нагорода Олени Старікової на велотреку стала останньою для української збірної на Олімпіаді. В Токіо наші спортсмени завоювали 19 нагород – 1 «золото», 6 срібних медалей і 12 бронзових, і посіли 44 загальнокомандне місце.
За загальною кількістю нагород Україна повторила досягнення Лондона-2012. Тоді в нас було 5 золотих медалей і 14-е місце в загальному заліку.
Усі медалі України на Олімпіаді-2020
«Золото»
«Срібло»
- Михайло Романчук (плавання),
- Парвіз Насібов (боротьба),
- Анжеліка Терлюга (карате),
- Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування),
- Олександр Хижняк (бокс),
- Олена Старікова (велоспорт-трек)
«Бронза»
- Дар'я Білодід (дзюдо),
- Ігор Рейзлін (фехтування),
- Олена Костевич/Олег Омельчук (стрільба),
- Михайло Романчук (плавання)
- Еліна Світоліна (теніс),
- Алла Черкасова (боротьба),
- Марта Фєдіна, Анастасія Савчук (артистичне плавання),
- Ірина Коляденко (боротьба),
- Людмила Лузан (веслування),
- Станіслав Горуна (карате),
- Марта Фєдіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава й Марина Алексіїви, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Катерина Резнік (синхронне плавання),
- Ярослава Магучіх (легка атлетика).