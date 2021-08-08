Україна у Токіо повторила результат Лондона-2012. Всі наші медалі на Олімпіаді

На Іграх в Японії наші спортсмени завоювали 19 нагород

Срібна нагорода Олени Старікової на велотреку стала останньою для української збірної на Олімпіаді. В Токіо наші спортсмени завоювали 19 нагород – 1 «золото», 6 срібних медалей і 12 бронзових, і посіли 44 загальнокомандне місце.

За загальною кількістю нагород Україна повторила досягнення Лондона-2012. Тоді в нас було 5 золотих медалей і 14-е місце в загальному заліку.

Усі медалі України на Олімпіаді-2020

«Золото»

«Срібло»