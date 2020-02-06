Федерація боксу України жорстко відреагувала на перехід одного з найкращих бійців у професіонали



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Торік Віктор Вихрист під керівництвом Олександра Ляхового виграв золото ІІ Європейських ігор Телеграф

Найбільше постраждав тренер Віктора Вихриста

Виконком Федерації боксу України покарав супертяжа Віктора Вихриста і його тренера Олександра Ляхового за рішення перейти в професіонали на самому початку олімпійського року.

На сайті очолюваної екс-реґіоналом Володимиром Продивусом організації з’явилася офіційна заява, тест якої публікуємо нижче.

«Рішення щодо відмови Віктора Вихриста припинити виступи у складі національної збірної України повідомив 27 січня особистий тренер боксера Олександр Ляховий у спілкуванні з головним тренером збірної. Тобто за день до підписання Віктором Вихристом професійного контракту. До цього моменту Федерація боксу України не отримувала жодних повідомлень стосовно можливого бажання Вихриста перейти у професійний бокс та припинити виступи у складі збірної України.

Всеукраїнська громадська організація «Федерація боксу України» в цілому обурена з приводу цієї події. На наше глибоке переконання, схожі дії спортсменів є непрофесійними, неспортивними та неетичними у ставленні до держави, федерації, колег по збірній, тренерського складу та українського боксу загалом. Тобто всіх задіяних учасників підготовки членів збірних команд України, які протягом багатьох років вкладали час, ресурси та фінанси у виховання та підготовку спортсмена. Мова йде про фінансування навчально-тренувальних зборів, поїздки на міжнародні турніри, екіпірування і т.д.

Ми також переконані в тому, що цей інцидент може вкрай негативно вплинути на перспективи представників національної збірної України у ваговій категорії понад 91 кг взяти участь у найближчій Олімпіаді. Це означає, що в разі форсмажорних обставин або травми чемпіона України-2019 одесита Цотне Роґави, наша команда фактично не матиме гідної та рівноцінної заміни.

Нагадаємо, що за лічені тижні національна збірна України з боксу проведе свій перший кваліфікаційний старт у відборі на Олімпіаду. З 13-го по 23 березня у Лондоні наша команда братиме участь у Європейському ліцензійному турнірі. В березі запланований наступний кваліфікаційний старт – Світовий ліцензійний турнір.

Враховуючи цей інцидент та можливі його наслідки, Федерація боксу України ініціюватиме проведення невідкладних сумісних засідань з керівництвом Міністерства культури, молоді та спорту щодо розроблення ефективних механізмів унеможливлення подібних інцидентів.

За вже оприлюдненою інформацією, єдиною причиною для рішення Віктора Вихриста припинити виступи у складі збірної України стало підписання професійного контракту з однією з промоутерських організацій.

Як відомо, на жаль, між професійним та олімпійським боксом існує ряд непорозумінь та відсутня єдина концепція розвитку боксу. Це, на жаль, і призводить до схожих ситуацій, які виключно з негативної сторони впливають на розвиток боксу в Україні. В такий спосіб з національної збірної України виривають найкращих спортсменів, на яких вся країна покладає великі сподівання та на підготовку яких витрачаються значні бюджетні кошти та кошти самої ФБУ.

Федерація боксу України та Міністерство культури, молоді та спорту завжди було і буде на стороні спортсменів та їх тренерів. Ми регулярно проводимо комплекс сумісних дій аби покращувати інфраструктуру для тренувань, підготовки, фінансове забезпечення і т.д. Одне з наших ключових завдань – створення належних умов, в яких українських бокс розвиватиметься та переходитиме на новий якісний рівень, а також підніматиме авторитет нашої держави у світі. Проте ми також маємо захищати інтереси держави перед діями певних професійних комерційних структур, які діють не в інтересах українського спорту та завдають суттєвих втрат напередодні вирішальних для України спортивних подій.

Враховуючи вищевикладене Виконавчий комітет Федерації боксу України вирішив ініціювати перед КДК ФБУ наступне:

- дискваліфікувати особистого тренера Віктора Вихриста Олександра Ляхового від участі як тренера та секунданта боксерів, на чемпіонатах та Кубках України з боксу в усіх без виключення вікових групах терміном на три роки;

- висловити недовіру менеджеру Віктора Вихриста Андрієві Котельнику та заборонити йому брати участь в усіх без виключення офіційних заходах ФБУ, включаючи чемпіонати та Кубки України з боксу в усіх вікових групах у статусі тренера чи офіційного представника Федерації боксу міста Львова тощо, терміном на три роки;

- висловити недовіру керівництву Федерації боксу міста Львова, президентом якої нещодавно було обрано Андрія Котельника, в зв’язку з допущенням ситуації, яка призвела до втрати нашою державою провідного боксера напередодні надзвичайно важливих ліцензійних стартів».

Віктор Вихрист протягом багатьох років входив до складу збірної України з боксу, є багаторазовим чемпіоном України. Виступав у складі професійного боксерського клубу «Українські отамани». Переможець та призер міжнародних турнірів найвищої категорії. Перший вагомий титул виборов у 2017 році здобувши золото на чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків, який відбувався у Харкові. В 2019 році підтвердив статус найсильнішого боксера Європи ставши чемпіоном Європейських ігор у Мінську.