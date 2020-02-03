У Москві чемпіон Росії з боксу зламав ніс співробітникові Росгвардії



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Під час обшуку у боксера виявили згорток трохи менше грама з невідомою речовиною (за попередніми даними це був кокаїн)

У неділю, 2 лютого, стало відомо, що чемпіон Росії з боксу в напівважкій вазі (до 81 кг) і учасник Чемпіонату світу 2019 року Георгій Кушіташвілі напав на співробітника Росгвардії. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що вночі співробітники Росгвардії помітили, як Кушіташвілі і його друг Овік Оганнісян приїхали на таксі і швидко зайшли в під'їзд будинку на набережній Фрунзе. Співробітники російських правоохоронних органів піднялися за спортсменами і помітили, як чоловіки забирають закладку. Оганнісян опору не чинив, а ось Кушіташвілі різко вдарив одного зі співробітників Росгвардії.

Камеры видеонаблюдения засняли задержание двух боксеров. Один из них сломал нос сотруднику Росгвардии pic.twitter.com/eC5MpNFoqj — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) February 2, 2020

Зазначається, що чемпіон Росії з боксу зламав ніс росгвардійцю, а пізніше зізнався, що цілився в щелепу. Під час обшуку у боксера виявили згорток трохи менше грама з невідомою речовиною (за попередніми даними це був кокаїн).

Крім статті за напад на співробітника Росгвардії, чемпіону Росії тепер загрожує і стаття за незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення та переробку наркотичних засобів.