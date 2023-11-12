Українці вибороли «золото» в танцях на льоду на міжнародному турнірі (відео)

Марія Пінчук та Микита Погорєлов виступили з довершеним танцем

Українські фігуристи у змаганнях з танців на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України в Telegram.

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Підопічні Галини Чурілової, Олександри Назарової та Максима Нікітіна показали перший результат і в ритм-танці, і в довільній програмі. Українці набрали в сумі 162.64 і на 11,6 бала випередили найближчих суперників угорців Люсі Генкок та Іліаяса Фураті.

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Як зазначається, це вже друга «доросла» медаль нашого юніорського дуету у складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова в цьому сезоні. Раніше вони стали бронзовими призерами «Меморіалу Дениса Тена» у Казахстані.

Нагадаємо, що у вересні українські фігуристи відмовилися вітати росіян, які змагалися під грузинським прапором, на церемонії нагородження.

Як повідомлялося, на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання, що пройшов у канадському місті Калгарі, збірна України виборола медаль.