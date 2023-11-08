Ліга чемпіонів: усі результати і турнірні таблиці

7 листопада «Шахтар» перервав серію із чотирьох поразок поспіль від «Барселони»

7 листопада відбулися поєдинки 4-го туру Ліги чемпіонів 2023/24. «Шахтар» здобув другу перемогу в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. «Гірники» у номінально домашньому матчі в Гамбурзі обіграли «Барселону» – 1:0.

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У іншому поєдинку групи «Порту» здолав бельгійський «Антверпен» 2:0.

Наразі турнірна таблиця групи виглядає так: «Барселона» (9 очок), «Порту» (9 очок), «Шахтар» (6 очок), «Антверпен» (0 очок).

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Дві кращі команди цієї групи вийдуть до 1/8 фіналу, в той час, як команда, яка займе третє місце, перейде до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів 2023/24:

19:45. Боруссія Д – Ньюкасл – 2:0

19:45. Шахтар – Барселона – 1:0

22:00. Атлетіко – Селтік – 6:0

22:00. Лаціо – Фейєнорд – 1:0

22:00. Манчестер Сіті – Янг Бойз – 3:0

22:00. Мілан – ПСЖ – 2:1

22:00. Порту – Антверпен – 2:0

22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2

Як повідомлялося, «Шахтар» вперше за 15 років обіграв «Барселону».

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«Шахтар» розпочав євросезон з поразки від «Порту» (1:3) та вольової перемоги над «Антверпеном» (3:2). А у першій грі з «Барселоною» на виїзді донеччани поступились з рахунком 1:2.

Натомість «Барселона» виграла усі три матчі першого кола, очоливши турнірну таблицю групи Н. Навіть нічия у другій грі з «Шахтарем» гарантувала каталонцям перший за три роки вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.