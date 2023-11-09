Жіноча збірна України з баскетболу програла Сербії та встановила антирекорд

Україна вперше програла офіційний матч з відставанням у понад 40 очок

Збірна України з баскетболу розгромною поразкою розпочала виступи у відборі жіночого чемпіонату Європи-2025. На виїзді «синьо-жовті» поступилися збірній Сербії з рахунком 40:82.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пропустивши два попередніх розіграші Євробаскета, українки ведуть боротьбу за свою першу путівку до фінальної частини з 2019 року. Тоді збірна закінчила виступи за підсумками групового раунду.

У матчах листопада команда Євгена Мурзіна не може розраховувати на головну зірку збірної Аліну Ягупову, що травмувалася напередодні міжнародного «вікна» під час виступів за турецьку «Чукурову».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сербія в статусі фавориток вже за підсумками першої чверті повела з різницею у 18 очок.

До великої перерви різниця в рахунку становила вже 31 очко. А після третьої чверті збільшилася до 40 балів.

Найкращою для України вийшла остання чверть – перевага Сербії склала два очки.

За матч українки здійснили 55 кидків, з яких реалізували 15 (в суперниць – 35/73). Команди реалізували однакове число дальніх кидків (по п'ять), а втім, Сербія закинула на 20 двоочкових спроб більше за команду гостей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найрезультативнішою в України стала Вікторія Балабан – 10 очок, з яких три баскетболістка набрала зі штрафної лінії.

Україна вперше програла офіційний матч з відставанням у понад 40 очок. Це найменший показник, що набирала жіноча збірна України в офіційних матчах. Попередній антирекорд – поразка від Німеччини 2009 року з рахунком 45:48. До слова, команда не поступалася у більш ніж 33 бали (на Олімпіаді 1996 року – поразка 65:98 від США).

Нагадаємо, матч проти Сербії став тренерським дебютом у збірній для Євгена Мурзіна. Колишній тренер чоловічої збірної обійняв посаду в квітні 2023 року.

Наступний відбірковий матч «синьо-жовті» проведуть у неділю, 12 листопада, коли в номінально домашньому поєдинку прийматимуть Португалію. Пряму путівку на Євробаскет отримають переможець групи G і команда на другій сходинці – за умови, що випередить за показниками другі команди в чотирьох інших групах.