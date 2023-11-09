Жіноча збірна України з баскетболу програла Сербії та встановила антирекорд
Україна вперше програла офіційний матч з відставанням у понад 40 очок
Збірна України з баскетболу розгромною поразкою розпочала виступи у відборі жіночого чемпіонату Європи-2025. На виїзді «синьо-жовті» поступилися збірній Сербії з рахунком 40:82.
Пропустивши два попередніх розіграші Євробаскета, українки ведуть боротьбу за свою першу путівку до фінальної частини з 2019 року. Тоді збірна закінчила виступи за підсумками групового раунду.
У матчах листопада команда Євгена Мурзіна не може розраховувати на головну зірку збірної Аліну Ягупову, що травмувалася напередодні міжнародного «вікна» під час виступів за турецьку «Чукурову».
Сербія в статусі фавориток вже за підсумками першої чверті повела з різницею у 18 очок.
До великої перерви різниця в рахунку становила вже 31 очко. А після третьої чверті збільшилася до 40 балів.
Найкращою для України вийшла остання чверть – перевага Сербії склала два очки.
За матч українки здійснили 55 кидків, з яких реалізували 15 (в суперниць – 35/73). Команди реалізували однакове число дальніх кидків (по п'ять), а втім, Сербія закинула на 20 двоочкових спроб більше за команду гостей.
Найрезультативнішою в України стала Вікторія Балабан – 10 очок, з яких три баскетболістка набрала зі штрафної лінії.
Україна вперше програла офіційний матч з відставанням у понад 40 очок. Це найменший показник, що набирала жіноча збірна України в офіційних матчах. Попередній антирекорд – поразка від Німеччини 2009 року з рахунком 45:48. До слова, команда не поступалася у більш ніж 33 бали (на Олімпіаді 1996 року – поразка 65:98 від США).
Нагадаємо, матч проти Сербії став тренерським дебютом у збірній для Євгена Мурзіна. Колишній тренер чоловічої збірної обійняв посаду в квітні 2023 року.
Наступний відбірковий матч «синьо-жовті» проведуть у неділю, 12 листопада, коли в номінально домашньому поєдинку прийматимуть Португалію. Пряму путівку на Євробаскет отримають переможець групи G і команда на другій сходинці – за умови, що випередить за показниками другі команди в чотирьох інших групах.
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