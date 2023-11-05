Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Чому Франція підтримує війну?». Легендарний хокеїст обурився допуску до змагань прихильниці Путіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Чому Франція підтримує війну?». Легендарний хокеїст обурився допуску до змагань прихильниці Путіна
Таймазова (крайня праворуч) виграла срібну медаль Чемпіонату Європи з дзюдо у категорії до 70 кілограм

Домінік Гашек вважає, що Франція рекламує російську війну

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек розкритикував владу Франції за допуск до участі в Чемпіонаті Європи з дзюдо росіянки Мадіни Таймазової, яка демонструвала свою підтримку Володимира Путіна.

Домінік Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

«Дуже сумно, що Франція дозволила в'їзд цій спортсменці та іншим російським спортсменам. Франція дозволила їй виступати публічно і тим самим рекламувати російську війну і злочини. Більше українців і росіян помруть через це. Чому Франція підтримує російську війну та подібні злочини?», – прокоментував Гашек допис Base of Ukrainian sports.

Нагадаємо, що Таймазова виграла срібну медаль Чемпіонату Європи з дзюдо у категорії до 70 кілограм. Змагання проходили у Монпельє (Франція).

Вона фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z.

Також у квітні минулого року Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу».

Українських дітей, до яких на «майстер-клас» прийшла Таймазова, незаконно вивезли на територію Росії. Фактично, їх викрали. А дзюдоїстка своїм «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.

Варто зазначити, що Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) вважає нейтральною атлеткою та допустила до Чемпіонату Європи та інших змагань.

Читайте також:
Теги: дзюдо Франція війна спорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церква УПЦ МП по якій, за словами місцевих, майже не прилітало. Під час обстрілів «попи нікого не пускали всередину – ховалися там самі. З провізією та водою»
Місто, куди прилітає. Фоторепортаж із Лимана через рік після звільнення лінія фронту
18 жовтня, 13:50
Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
10 жовтня, 08:41
Після проходження лікування людина направляється на медичний огляд до ВЛК для встановлення ступеня придатності до військової служби
Як повернутися військовому на службу після поранення: роз'яснення
24 жовтня, 16:09
Бойовики ХАМАСу пройшли підготовку в Ірані перед нападом на Ізраїль – ЗМІ
Бойовики ХАМАСу пройшли підготовку в Ірані перед нападом на Ізраїль – ЗМІ
25 жовтня, 23:34
Наталія Гуменюк наголосила, що про масштабне просування зараз не йдеться
Гуменюк прокоментувала інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини
23 жовтня, 02:56
Ворог штурмує Авдіївку: результати пекельних боїв
Ворог штурмує Авдіївку: результати пекельних боїв
18 жовтня, 19:48
Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року
Президент Литви пояснив, чому Євросоюз затримує надання боєприпасів для України
1 листопада, 15:55
Командувач Повітряних сил показав бойову роботу Hawk цієї ночі (відео)
Командувач Повітряних сил показав бойову роботу Hawk цієї ночі (відео)
23 жовтня, 11:30
Україна може отримати конфісковану у Лівії військову техніку
Україна може отримати конфісковану у Лівії військову техніку
25 жовтня, 14:41

Новини

«Чому Франція підтримує війну?». Легендарний хокеїст обурився допуску до змагань прихильниці Путіна
«Чому Франція підтримує війну?». Легендарний хокеїст обурився допуску до змагань прихильниці Путіна
Дзюдоїстка Таймазова, яка підтримує Путіна та війну, виграла «срібло» чемпіонату Європи
Дзюдоїстка Таймазова, яка підтримує Путіна та війну, виграла «срібло» чемпіонату Європи
«Динамо» призначило нового тренера після відставки Луческу
«Динамо» призначило нового тренера після відставки Луческу
Головний тренер «Динамо» заявив про відставку, після програшу «Шахтарю»
Головний тренер «Динамо» заявив про відставку, після програшу «Шахтарю»
Кубок України з футболу: визначено всіх півфіналістів
Кубок України з футболу: визначено всіх півфіналістів
Мессі став володарем «Золотого м'яча»
Мессі став володарем «Золотого м'яча»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
33K
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
23K
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
8207
Політик пояснив, чому буряти йдуть воювати проти України
7705
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5714
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту