«Чому Франція підтримує війну?». Легендарний хокеїст обурився допуску до змагань прихильниці Путіна
Домінік Гашек вважає, що Франція рекламує російську війну
Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек розкритикував владу Франції за допуск до участі в Чемпіонаті Європи з дзюдо росіянки Мадіни Таймазової, яка демонструвала свою підтримку Володимира Путіна.
«Дуже сумно, що Франція дозволила в'їзд цій спортсменці та іншим російським спортсменам. Франція дозволила їй виступати публічно і тим самим рекламувати російську війну і злочини. Більше українців і росіян помруть через це. Чому Франція підтримує російську війну та подібні злочини?», – прокоментував Гашек допис Base of Ukrainian sports.
It is very sad that the country of France allowed this athlete and other Russian athletes to enter. 🇫🇷 let her appear publicly and thereby advertise the Russian war and crimes. More 🇺🇦 and Russians will die because of it. Why does France support Russian war and crimes like this?— Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 5, 2023
Нагадаємо, що Таймазова виграла срібну медаль Чемпіонату Європи з дзюдо у категорії до 70 кілограм. Змагання проходили у Монпельє (Франція).
Вона фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z.
Також у квітні минулого року Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу».
Українських дітей, до яких на «майстер-клас» прийшла Таймазова, незаконно вивезли на територію Росії. Фактично, їх викрали. А дзюдоїстка своїм «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.
Варто зазначити, що Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) вважає нейтральною атлеткою та допустила до Чемпіонату Європи та інших змагань.
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