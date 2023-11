«Чому Франція підтримує війну?». Легендарний хокеїст обурився допуску до змагань прихильниці Путіна

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек розкритикував владу Франції за допуск до участі в Чемпіонаті Європи з дзюдо росіянки Мадіни Таймазової, яка демонструвала свою підтримку Володимира Путіна.

«Дуже сумно, що Франція дозволила в'їзд цій спортсменці та іншим російським спортсменам. Франція дозволила їй виступати публічно і тим самим рекламувати російську війну і злочини. Більше українців і росіян помруть через це. Чому Франція підтримує російську війну та подібні злочини?», – прокоментував Гашек допис Base of Ukrainian sports.

