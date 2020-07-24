Ультрас «Динамо»: Люди не хочуть підтримувати клуб на чолі з Луческу



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Ультрас «Динамо» вважають, що команді буде краще без Суркісів, ніж з ними Світлина - Главком

Прихильники киян шоковані рішенням президента клубу

Представник ультрас київського «Динамо» Декстер невдовзі після зустрічі фанатів з Ігорем Суркісом висловив те, що після призначення тренером команди Мірчі Луческу відчувають більшість прихильників «біло-синіх».

«Суркіс не дуже розуміє, в чому проблема, - сказав Олексій в коментарі YouTube каналу «Брутальний футбол». – Він взагалі не розуміє, чому люди незадоволені. Він готовий проковтнути все, що Мірча Луческу говорив до цього. Схоже, що він не розглядав інших кандидатур.

Виглядає, що Ігор Михайлович вважає клуб своєю іграшкою. Вважає, що може грати з нею, як захоче, а всі люди, що ходять на стадіон, просто спостерігачі. Прикро, що так, але, схоже, саме це він мав на увазі.

Ми не залишимо це просто так. Вчора дзвонили люди з усієї України і не тільки України. Кажуть, що у них всередині все обірвалося, вони не знають, як далі вболівати за цей клуб при такому головному тренері. Потрібно розуміти, що проблема не в тренері, а в людях, які його призначили. Думаю, акції будуть спрямовані саме на те, що «Динамо» буде краще без Суркісів, ніж з ними. Дуже багато людей не хочуть підтримувати клуб на чолі з Луческу.

У нас шок. Ми до кінця вірили, що це якийсь тролінг, жарт, невдалий пранк».