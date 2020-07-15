Футболіст київського «Динамо» випустив книгу
Іспанець Фран Соль каже, що писав усе життя
Нападник київського «Динамо» Фран Соль видав свій дебютний роман під назвою «Мадрид 2035». Книга оповідає про життя елітного тенісиста, а дія відбувається в Мадриді в недалекому майбутньому.
«Я все життя писав, хоча про це ніхто не знає, - коментує Соль подію в інтерв’ю виданню Marca. - Приблизно рік тому я зважився надати форму нотаткам, які писав протягом кількох років.
У романі йдеться про колишнього елітного спортсмена, який проходить через ряд пригод, отримує досвід від людей, з якими зустрічається, і місця, де буває. Книга називається «Мадрид 2035», тому я люблю це місто, а дія роману відбувається в майбутньому. У романі немає персонажа, який безпосередньо відображає мене, але головний герой ставить багато питань і має багато переживань, з якими я стикався в певні моменти життя.
Мені подобаються реалістичні і науково-фантастичні твори. Мої улюблені автори Пауло Коельо, Джордж Орвелл, також Хуан Бенітес, Стівен Кінґ і Артур Конан Дойл.
Письменницька справа для мене лише хобі, я поєдную його з професійною кар'єрою. Я отримую хороші відгуки, так що можу об'єднати інші записи в ще одну історію».