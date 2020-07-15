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    Футболіст київського «Динамо» випустив книгу

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    Фран Соль став письменником - Футболіст київського «Динамо» випустив книгу
    Фран Соль став письменником
    Світлина - Marca

    Іспанець Фран Соль каже, що писав усе життя

    Нападник київського «Динамо» Фран Соль видав свій дебютний роман під назвою «Мадрид 2035». Книга оповідає про життя елітного тенісиста, а дія відбувається в Мадриді в недалекому майбутньому.

    «Я все життя писав, хоча про це ніхто не знає, - коментує Соль подію в інтерв’ю виданню Marca. - Приблизно рік тому я зважився надати форму нотаткам, які писав протягом кількох років.

    У романі йдеться про колишнього елітного спортсмена, який проходить через ряд пригод, отримує досвід від людей, з якими зустрічається, і місця, де буває. Книга називається «Мадрид 2035», тому я люблю це місто, а дія роману відбувається в майбутньому. У романі немає персонажа, який безпосередньо відображає мене, але головний герой ставить багато питань і має багато переживань, з якими я стикався в певні моменти життя.

    Мені подобаються реалістичні і науково-фантастичні твори. Мої улюблені автори Пауло Коельо, Джордж Орвелл, також Хуан Бенітес, Стівен Кінґ і Артур Конан Дойл.

    Письменницька справа для мене лише хобі, я поєдную його з професійною кар'єрою. Я отримую хороші відгуки, так що можу об'єднати інші записи в ще одну історію».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ книги ФК «Динамо» Фран Соль Мадрид
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