«Динамо» розгромило «Зорю» (відео)

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«Динамо» в головному поскарантинному матчі зіграло достойно Світлина - UkrBall

Кияни виграли матч за Лігу чемпіонів і майже гарантували собі друге місце

У Києві в рамках передостаннього, 31-го туру української Прем’єр-ліги, відбувся, мабуть, головний поєдинок поскарантинного відрізку турніру. В зустрічі, яка виявилася визначальною в боротьбі за друге місце, котре гарантує участь у кваліфікації Ліги чемпіонів, «Динамо» переграло «Зорю».

«Динамо» (Київ) – «Зоря» (Луганськ) – 3:1

Голи: 0:1 – Артем Громов (2). 1:1 – Віктор Циганков (14). 2:1 – Сергій Сидорчук (15). 3:1 – Віктор Циганков (34)

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Бурда (Денис Попов, 70), Артем Шабанов, Олександр Караваєв – Володимир Шепелєв (Шапаренко, 46), Сергій Сидорчук (к) (Кадірі, 76) – Віктор Циганков, Буяльський, Карлос Де Пена – Вербіч (Назарій Русин, 10). Тренер – Олексій Михайличенко

«Зоря»: Мацапура – Тимчик (Каменюка, 89), Віталій Вернидуб (к), Чеберко (Абу Ганна, 51), Богдан Михайличенко – Владислав Кочергін, Цвек (Луньов, 72), Владлен Юрченко, Хомченовський (Іванисеня, 72) – Владислав Кабаєв (Володимир Білоцерковець, 89) – Артем Громов. Тренер – Віктор Скрипник

Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Володимир Володін (Херсон), Семен Шлончак (Черкаси)

Попередження: Сергій Сидорчук (41), Карлос Де Пена (59) – Чеберко (11), Віталій Вернидуб (20), Владлен Юрченко (60), Абу Ганна (90+2)

16 липня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

Сьогодні футбольний клуб «Динамо» вийшов з критичної ситуації не просто з честю, а й майже гарантував собі друге місце, а з ним і кваліфікацію Ліги чемпіонів. На НСК «Олімпйському» кияни розгромили «Зорю», яка вже на другій хвилині матчу повела у рахунку.

Динамівці швидко оговталися від пропущенного голу і протягом однієї хвилини забили два голи. Спершу, на 14-й Циганков неударною правою замкнув простріл Буяльського справа, а на 15-й – Сидорчук «тещиною» лівою після скидки того ж Буяльського вдарив на виконання у верхній кут.

Кияни могли пропустити. В одному з моментів суперсейв після удару з близької відстані Юрченка здійснив Бущан. Але врешті динамівцям вдалася гарна атака через лівий край, яку ударом головою завершив Циганков.

3:1 у першому таймі виявилися підсумковими для матчу загалом.

До слова, в паралельному поєдинку «Олександрія» в Чернігові перемогла з таким же рахунком 3:1 «Десну» (у переможців відзначилися Дмитро Шастал, Богдан Мишенко і Максим Задерака, у чернігівців – Йоонас Тамм).

Таким чином, перед заключним туром «Динамо» має 59 очок, «Зоря» - 57, «Десна» - 55. Щоб не втратити другої позиції, киянам у заключному турі достатньо зіграти внічию з «Колосом».