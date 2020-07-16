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    «Динамо» розгромило «Зорю» (відео)

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    &laquo;Динамо&raquo; в головному поскарантинному матчі зіграло достойно - «Динамо» розгромило «Зорю» (відео)
    «Динамо» в головному поскарантинному матчі зіграло достойно
    Світлина - UkrBall

    Кияни виграли матч за Лігу чемпіонів і майже гарантували собі друге місце

    У Києві в рамках передостаннього, 31-го туру української Прем’єр-ліги, відбувся, мабуть, головний поєдинок поскарантинного відрізку турніру. В зустрічі, яка виявилася визначальною в боротьбі за друге місце, котре гарантує участь у кваліфікації Ліги чемпіонів, «Динамо» переграло «Зорю».

    «Динамо» (Київ) – «Зоря» (Луганськ) – 3:1

    Голи: 0:1 – Артем Громов (2). 1:1 – Віктор Циганков (14). 2:1 – Сергій Сидорчук (15). 3:1 – Віктор Циганков (34)

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Бурда (Денис Попов, 70), Артем Шабанов, Олександр Караваєв – Володимир Шепелєв (Шапаренко, 46), Сергій Сидорчук (к) (Кадірі, 76) – Віктор Циганков, Буяльський, Карлос Де Пена – Вербіч (Назарій Русин, 10). Тренер – Олексій Михайличенко

    «Зоря»: Мацапура – Тимчик (Каменюка, 89), Віталій Вернидуб (к), Чеберко (Абу Ганна, 51), Богдан Михайличенко – Владислав Кочергін, Цвек (Луньов, 72), Владлен Юрченко, Хомченовський (Іванисеня, 72) – Владислав Кабаєв (Володимир Білоцерковець, 89) – Артем Громов. Тренер – Віктор Скрипник

    Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Володимир Володін (Херсон), Семен Шлончак (Черкаси)

    Попередження: Сергій Сидорчук (41), Карлос Де Пена (59) – Чеберко (11), Віталій Вернидуб (20), Владлен Юрченко (60), Абу Ганна (90+2)

    16 липня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

    Сьогодні футбольний клуб «Динамо» вийшов з критичної ситуації не просто з честю, а й майже гарантував собі друге місце, а з ним і кваліфікацію Ліги чемпіонів. На НСК «Олімпйському» кияни розгромили «Зорю», яка вже на другій хвилині матчу повела у рахунку.

    Динамівці швидко оговталися від пропущенного голу і протягом однієї хвилини забили два голи. Спершу, на 14-й Циганков неударною правою замкнув простріл Буяльського справа, а на 15-й – Сидорчук «тещиною» лівою після скидки того ж Буяльського вдарив на виконання у верхній кут.

    Кияни могли пропустити. В одному з моментів суперсейв після удару з близької відстані Юрченка здійснив Бущан. Але врешті динамівцям вдалася гарна атака через лівий край, яку ударом головою завершив Циганков.

    3:1 у першому таймі виявилися підсумковими для матчу загалом.

    До слова, в паралельному поєдинку «Олександрія» в Чернігові перемогла з таким же рахунком 3:1 «Десну» (у переможців відзначилися Дмитро Шастал, Богдан Мишенко і Максим Задерака, у чернігівців – Йоонас Тамм).

    Таким чином, перед заключним туром «Динамо» має 59 очок, «Зоря» - 57, «Десна» - 55. Щоб не втратити другої позиції, киянам у заключному турі достатньо зіграти внічию з «Колосом».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Зоря» ФК Олександрія ФК «Десна» Віктор Циганков Беньямін Вербіч Георгій Бущан Микола Шапаренко Сергій Сидорчук Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Віталій Вернидуб Богдан Михайличенко Артем Громов Олександр Караваєв Олександр Тимчик Дмитро Хомченовський Микита Бурда Томаш Кендзьора Владислав Кабаєв Максим Задерака Денис Попов Євген Чеберко Максим Луньов Мохаммед Кадірі Карлос Де Пена Віктор Скрипник Владлен Юрченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Микита Каменюка Жоель Абу Ганна Олексій Михайличенко Дмитро Шастал Йоонас Тамм Ловре Цвек Богдан Мишенко Володимир Білоцерковець Дмитро Мацапура
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