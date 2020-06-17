Як Ребров привів «Ференцварош» до другого поспіль чемпіонства в Угорщині (відео)



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Сергій Ребров повернув найтитулованіший клуб Угорщини на вершину Фото - Fradi.hu

Вболівальники називають українського тренера особливим

Керований українським тренером Сергієм Ребровим «Ференцварош» із Будапешта достроково, за три тури до фінішу, вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини.

Титул «Фраді» оформили, перемігши у 30-му турі 2:0 у дербі клуб «Гонвед». Голи провели словенець Міха Блажіч та словак Міхал Шкварка. Взяли участь у матчі обидва українських легіонери «Ференцвароша»: правий вінґер Олександр Зубков вийшов в основі і відіграв 69 хвилин, а опорний хав Ігор Харатін вийшов на заміну на 77-й хвилині.

Для «Ференцвароша» це чемпіонство – 31-ше в історії. Раніше клуб тріумфував у 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1926, 1927, 1928, 1932, 1934, 1938, 1940, 1941, 1949, 1963 (в), 1964, 1967, 1968, 1976, 1981, 1992, 1995, 1996, 2001, 2004, 2016, 2019 роках.

З Ребровим на чолі «Фраді» стають чемпіонами вдруге поспіль. Вболівальники клубу в соцмережах вихваляють тренера, називаючи його «особливим».

Головний творець успіху будапештців

«Було важко, бо не всі вболівальники змогли відсвяткувати з нами на стадіоні, - прокоментував перемогу Ребров. - Радий, що нам вдалося виграти чемпіонат. Ми були повністю сконцентрованими, підійшли до матчу з повною серйозністю. У боротьбі за чемпіонство взяли участь абсолютно всі: вболівальники, футболісти, весь клуб. Кожен гравець важливий для мене. Усі додали в індивідуальній майстерності. Захистити титул набагато складніше, ніж вперше стати чемпіоном. Ключовим моментом є розвиток, без якого не було б ще однієї золотої медалі. Завтра у гравців буде вихідний, але вони повернуться до роботи післязавтра. Дуже важливий матч йде проти «Уйпешта», вони теж це знають».

Нагадаємо, що самостійну тренерську діяльність Ребров розпочав у київському «Динамо» і виграв з командою по два чемпіонства, національних кубки і Суперкубок України. Після 2016-го, відколи Ребров залишив киян, клуб у чемпіонаті не тріумфував.