Уряд Великої Британії дав дозвіл на проведення змагань з глядачами



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Повернення глядачів у Британії розпочнеться зі снукеру Скрін-шот

Відповідальність на себе взяли представники снукеру

Чемпіонат світу зі снукеру 2020 року оголошено тестовим заходом в рамках плану уряду Великобританії з повернення глядачів у спорт.

Поряд із фестивалем скачок в Ґудвуді і двома матчами з крикету в Чемпіонаті графств, ці заходи дозволять перевірити, наскільки здійсненна «п'ята стадія» планів повернення глядачів на арени.

Кількість глядачів, які будуть допущені в «Крусібл» ще не підтверджена, але вона буде значно меншою, ніж місткість арени (близько 1000 осіб).

Міністр спорту Найджел Гаддлстон сказав: «Протягом багатьох місяців мільйони з нас відчували, що не можуть піти на матч, щоб підтримати улюблену команду або відвідати першокласний спортивний захід. Тому я радий, що тепер ми можемо рухатися вперед, і допомогти аренам безпечно відкрити свої двері для фанатів».