Число випадків зараження коронавірусом у Росії перевищило 765 тисяч



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За весь період в Росії від коронавіруса померли 12 247 чоловік

За добу зафіксовано 124 летальних випадки

Загальна кількість виявлених в Росії випадків зараження на коронавірус досягло 765 тисяч. Про це в суботу, 18 липня, повідомляє оперативний штаб з контролю і моніторингу поширення інфекції в своєму Telegram-каналі.

Відзначається, що з початку епідемії в країні зареєстрували 765 437 випадків інфікування в 85 регіонах. Також за добу зафіксовано 124 летальних випадки. За весь період в Росії від коронавіруса померли 12 247 чоловік.

Раніше повідомлялося, що загальна кількість заражених коронавірусом в світі на ранок 18 липня перевищила 14 мільйонів чоловік. Пандемія охопила 188 країн. Приріст числа тих, хто заразився за добу склав понад 237 тисяч. За весь період пандемії померли 601 927 інфікованих, понад 7,8 мільйона осіб одужали.

Нагадаємо, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).

Коронавірус в Україні

Всього 58111

Одужали 30525

Хворіють 26109

Померли 1477

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу, це на 39 випадків менше, ніж учора (848).

Всього від початку епідемії в Україні 57264 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Одужали – 838 осіб (вчора 800), померли – 11 (вчора 18).

Загалом одужала 29769 осіб, летальних випадків – 1456.