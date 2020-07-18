Британія зупинила публікацію даних щодо смертності від коронавірусу



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Це сталося через побоювання, що дані по смертям могли бути завищені

Рішення було прийнято після вказівок уряду переглянути методику підрахунку

Великобританія тимчасово зупинила публікацію щоденних статистичних даних про кількість померлих від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє агентство Reuters.

Таке рішення було прийнято після вказівок уряду переглянути методику підрахунку. Це сталося через побоювання, що дані по смертям могли бути завищені.

Експерти стверджують, що в Англії число померлих рахується не так, як в іншій частині Сполученого Королівства, а тому дані можуть бути спотворені. Відзначається, що зараз статистика враховує всіх померлих, у яких був позитивний аналіз на коронавірус. При цьому не враховується час, що минув між тестуванням і моментом смерті.

Великобританія більше інших країн Європи постраждала від Covid-19. Вона знаходиться на дев’ятому місці в світі за кількістю інфікованих – майже 295 тисяч осіб. З них померли понад 45 тисяч.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала нові рекордні показники щоденного приросту заражених коронавірусом. За даними ВООЗ, за останню добу виявлено 237 743 людини з інфекцією. Раніше рекорд був встановлений 12 липня, коли за 24 години виявили понад 230 тисяч випадків Covid-19.

Також з’ясувалося, що за добу померли 5 682 пацієнта. Таким чином, всього в світі заражені більше 13,6 млн осіб, 585 тис. пацієнтів померли.

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