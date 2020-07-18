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    У світі

    Науковці виявили найбільш ранній симптом коронавірусу

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    Сильний висип на слизовій оболонці рота виявили у 29 відсотків досліджуваних пацієнтів - Науковці виявили найбільш ранній симптом коронавірусу
    Сильний висип на слизовій оболонці рота виявили у 29 відсотків досліджуваних пацієнтів

    В даний час вчені не можуть сказати, наскільки широко поширений симптом серед усіх хворих

    Найбільш раннім симптомом коронавірусу може бути висип в ротовій порожнині – енантема. До такого висновку прийшли іспанські вчені, сказано в публікації в науковому журналі JAMA Dermatology.

    Згідно з дослідженням, сильний висип на слизовій оболонці рота виявили у 29 відсотків досліджуваних пацієнтів. Цей симптом з’явився у них приблизно за два дня до інших клінічних ознак Covid-19.

    В даний час вчені не можуть сказати, наскільки широко поширений симптом серед усіх хворих. Багато в чому це ускладнюється вимогами техніки безпеки, які створюють складнощі при огляді ротової порожнини пацієнтів.

    У дослідженні взяли участь 21 пацієнт віком від 40 до 69 років.

    Раніше вчені попереджали, що першим можливим симптомом зараження коронавірусом можуть бути ураження шкіри. Дерматози та шкірні висипи у інфікованих науковці розділили на сім груп: ангіїт; папуло-сквамозні висипи і рожевий лишай; токсідермія; кропив’янка; інфекційні еритеми і коре подібний висип; папули-везікулезні висипання по типу міліарії і еккрінної пітниці; артифіціальні поразки (трофічні зміни тканин обличчя).

    Нагадаємо, вчені з Інституту вірусології китайського міста Вухань провели дослідження і прийшли до висновку, що у перехворілих коронавірусною інфекцією нового типу виникають тривалі збої в роботі імунітету. У перехворілих на коронавірус ріень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання.

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