Науковці виявили найбільш ранній симптом коронавірусу
В даний час вчені не можуть сказати, наскільки широко поширений симптом серед усіх хворих
Найбільш раннім симптомом коронавірусу може бути висип в ротовій порожнині – енантема. До такого висновку прийшли іспанські вчені, сказано в публікації в науковому журналі JAMA Dermatology.
Згідно з дослідженням, сильний висип на слизовій оболонці рота виявили у 29 відсотків досліджуваних пацієнтів. Цей симптом з’явився у них приблизно за два дня до інших клінічних ознак Covid-19.
В даний час вчені не можуть сказати, наскільки широко поширений симптом серед усіх хворих. Багато в чому це ускладнюється вимогами техніки безпеки, які створюють складнощі при огляді ротової порожнини пацієнтів.
У дослідженні взяли участь 21 пацієнт віком від 40 до 69 років.
Нагадаємо, вчені з Інституту вірусології китайського міста Вухань провели дослідження і прийшли до висновку, що у перехворілих коронавірусною інфекцією нового типу виникають тривалі збої в роботі імунітету. У перехворілих на коронавірус ріень лімфоцитів не відновлюється навіть через 11 тижнів після одужання.