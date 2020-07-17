Спорт під час карантину: в Україні відбулися перші змагання в басейні (фото)



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Нові зірочки стрибків у воду Світлина - Федерація України зі стрибків у воду

Дитячу командну першість стрибунів у воду виграли кияни

У столичному спортивному комплексі «Ліко» сьогодні, 17 липня, завершився чемпіонат України зі стрибків у воду серед двох вікових груп – 2009-2010 років народження і молодших. Участь у змаганнях, які стали першими у водних видах спорту після завершення карантину, взяло 55 спортсменів, які представляли п’ять областей країни та місто Київ.

У дівчат два золота в стрибках з вишки і триметрового трампліна здобула киянка Софія Виставкіна, а з метрового – ще одна представниця столиці Карина Глижкіна, яка також була третьою на триметровому трампліні. У хлопців усе золото зібрав киянин Марк Гриценко, який переміг і в стрибках з триметрового трампліна, і з п’ятиметрової вишки.

Наймолодші діти розігрували нагороди в стрибках з метрового трампліна. У хлопців переміг львів’янин Матвій Шлом’як, у дівчат – Марія-Луїза Білетова.

У командному заліку в обох вікових категоріях перемогли кияни. Серед дітей, не старших десяти років другими стали дніпряни, третіми – львів’яни. У восьмирічних друге місце посіли запоріжці, третє – луганчани.

Джерело: Федерація зі стрибків у воду України