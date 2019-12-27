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    Усейн Болт очолив церемонію відкриття олімпійського стадіону в Токіо (відео)

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    Національний стадіон Токіо на 60 тисяч місць звели за три роки, а його удівництво обійшлося в 157 мільярдів японських ієн (близько 1,5 мільярда доларів). - Усейн Болт очолив церемонію відкриття олімпійського стадіону в Токіо (відео)
    Національний стадіон Токіо на 60 тисяч місць звели за три роки, а його удівництво обійшлося в 157 мільярдів японських ієн (близько 1,5 мільярда доларів).

    Найтитулованіший спринтер планети взяв участь у виставковому забігу

    В Токіо відбулося офіційне відкриття головної арени Олімпійських Ігор 2020 року. На цьому стадіоні пройдуть змагання з легкої атлетики у олімпійців і паралімпійців, а також церемонії відкриття і закриття Ігор.

    На урочистій церемонії були присутні близько 60 тисяч глядачів, а також кілька знаменитостей, головною з яких став восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики, 11-разовий чемпіон світу ямаєць Усейн Болт.

    - Було дуже приємно взяти участь в забігу перед такою аудиторією, - зізнався Болт  - Я був щасливий і схвильований тим, що отримав такий досвід, бо не збираюся брати участь у прийдешній Олімпіаді. Втім сподіваюся, що ця арена побачить побиття мого рекорду.

    Нагадаємо, олімпіада в Токіо пройде з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Напередодні Ігор на новому стадіону також відбудуться фінал Кубка імператора по футболу і тестові змагання з легкої атлетики.

     Читайте також: Названо найбільш вражаючий легкоатлетичний фініш десятиріччя (відео)

     

    Олімпійські ігри (Олімпіада) стадіон Усейн Болт
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