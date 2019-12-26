Названо найбільш вражаючий легкоатлетичний фініш десятиріччя (відео)



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Чемпіоном Олімпійських Ігор Рудіша ставав двічі в кар'єрі - в Лондоні та Ріо

Фанати «королеви спорту» з усього світу обрали Олімпійський тріумф Девіда Рудіша в Лондоні

Два тижні любителі легкої атлетики з усього світу голосували на Instagram-сторінці World Athletics, аби обрати найбільш яскравий фініш десятиліття, що минає. Серед 32 моментів, фаворитами стали олімпійська перемога зі світовим рекордом Девіда Рудіша 2012 року , та світовий рекорд в марафоні Еліуда Кіпчоґе 2018 року. Набравши 1151 голос, переміг кенієць Девід Рудіша, зі своїм неймовірним олімпійським фінішем на Іграх Лондоні, коли він не лише здобув золото в бігу на 800 м, а й встановив новий світовий рекорд - 1: 40.91.

Перемога Рудіша в Лондоні 2012 року стала найяскравішим моментом в кар'єрі кенійця. Напередодні цих Ігор він двічі побив світовий рекорд 2010 року, і завоював титул чемпіона світу в 2011 році. До Лондона спортсмен прибув непереможеним протягом сезону 2012 року і з чотирма найшвидшими результатами в світі того року. Не дивно, що він був фаворитом змагань, втім як зізнався після фінішу Давід, оновлення світового рекорду в Лондоні все ж не чекав.

-Я довго чекав цього моменту, - сказав Рудіша, - Я не сумнівався в перемозі, але приїхати сюди і встановити світовий рекорд - це неймовірно!