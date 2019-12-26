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    На підготовку до Олімпійських ігор 2020 року українським спортсменам виділять 1,4 млрд гривень

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    А от розмір призових для медалістів Олімпійських Ігор, у порівнянні з минулими роками, не збільшиться - На підготовку до Олімпійських ігор 2020 року українським спортсменам виділять 1,4 млрд гривень
    А от розмір призових для медалістів Олімпійських Ігор, у порівнянні з минулими роками, не збільшиться
    Olympic.org

    У міністерстві фінансів обіцяють, що видатки державного бюджету на розвиток спорту 2020 року зростуть на 50%

    Уряд України пообіцяв виділити 1,4 млрд грн на підготовку вітчизняних спортсменів до Зимових Юнацьких Олімпійських Ігор 2020 року та літніх Олімпійських і Паралімпійських Ігор в Токіо. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

     «2020 року українські спортсмени візьмуть участь в зимових Юнацьких Олімпійських іграх (Лозанна, Швейцарія) та в літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх (Токіо, Японія). Для того, щоб наші олімпійці та паралімпійці гідно представили Україну, уряд виділив 1,4 млрд грн на підготовку та участь спортсменів у змаганнях", - йдеться в повідомленні.

    У міністерстві зазначили, що видатки державного бюджету на розвиток вітчизняного спорту 2020 року зростуть на 50% (1,8 млрд грн) і становитимуть 5,4 млрд грн.

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    Для порівняння видатки держбюджету на спорт 2019 року становили 3,6 млрд грн, з яких на розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту було виділено 1,9 млрд грн, а 200,7 млн грн було виділено на Експеримент, запроваджений за ініціативи спортивних федерацій.

    Експеримент передбачає, що національні спортивні федерації з окремих олімпійських видів спорту самостійно проводять всі організаційні заходи щодо спортивних заходів, виходячи з необхідності покриття всіх ризиків власним коштом. Таким чином, федерації особисто несуть відповідальність за всі свої витрати і зобов’язання. В такій самостійності є певні переваги, оскільки це дає можливість федераціям миттєво реагувати на виникнення будь-яких фінансових ризиків, бути незалежними у прийнятті рішень і закривати проблемні питання, у т.ч. й покриття касових розривів, у найшвидший спосіб та найкоротший термін.

    Нагадаємо, напередодні ряд федерацій з олімпійських видів спорту повідомив, що не отримав обіцяного урядом фінансування ще за 2019 рік.

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    У мінфіні натомість повідомляють, що станом на 24 грудня 2019 року Міністерство фінансів на 100% виконало свої зобов’язання і перерахувало всю суму коштів для забезпечення підготовки українських спортсменів у спортивних заходах 2020 року, видатки на які передбачені за програмами 3401320 «Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних року, змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх» та 3401220 «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту».

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