У Зеленського вже націлилися на проведення в Україні Олімпіади-2032



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Володимира Шуміліна плани амбіційні Полтавщина

Ідею озвучив заступник міністра культури, молоді і спорту

Заступник міністерства культури, молоді і спорту Володимир Шумілін розповів, що Україна буде претендувати на проведення літніх Олімпійських ігор-2032.

«Олімпіада-2032. Чому це міраж? Це розрахункові позиції. Хто міг сказати у 2000-х, то в 2012 році Україна прийматиме Євро? Ніхто. Зараз питання в розумній стратегії і політиці в цьому напрямку. Я люблю ставити цілі, якщо ми розуміємо навіщо вони потрібні і які вигоди це дасть державі.

Ми не виключаємо можливості проведення в 2032 році Олімпійських ігор в Україні, у нас такі заготовки є, що, якщо буде поставлена така мета, то ми її досягнемо.

У короткостроковій перспективі хочемо приймати змагання з ігрових видів спорту, які будуть проводитися в нових побудованих залах», - сказав Шумілін.

Нагадаємо, що впродовж останнього тижня спортивна спільнота жваво обговорює затримки фінансування державою тренувальних зборів національних збірних.

Читайте також: Заступник міністра назвав розмір преміальних для призерів Олімпіади в Токіо

Джерело: Xsport.ua