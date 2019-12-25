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    У Зеленського вже націлилися на проведення в Україні Олімпіади-2032

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    У Володимира Шуміліна плани амбіційні - У Зеленського вже націлилися на проведення в Україні Олімпіади-2032
    У Володимира Шуміліна плани амбіційні
    Полтавщина

    Ідею озвучив заступник міністра культури, молоді і спорту

    Заступник міністерства культури, молоді і спорту Володимир Шумілін розповів, що Україна буде претендувати на проведення літніх Олімпійських ігор-2032.

    «Олімпіада-2032. Чому це міраж? Це розрахункові позиції. Хто міг сказати у 2000-х, то в 2012 році Україна прийматиме Євро? Ніхто. Зараз питання в розумній стратегії і політиці в цьому напрямку. Я люблю ставити цілі, якщо ми розуміємо навіщо вони потрібні і які вигоди це дасть державі.

    Ми не виключаємо можливості проведення в 2032 році Олімпійських ігор в Україні, у нас такі заготовки є, що, якщо буде поставлена така мета, то ми її досягнемо.

    У короткостроковій перспективі хочемо приймати змагання з ігрових видів спорту, які будуть проводитися в нових побудованих залах», - сказав Шумілін.

    Нагадаємо, що впродовж останнього тижня спортивна спільнота жваво обговорює затримки фінансування державою тренувальних зборів національних збірних.

     Читайте також: Заступник міністра назвав розмір преміальних для призерів Олімпіади в Токіо

    Джерело: Xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) фінансування Володимир Шумілін
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