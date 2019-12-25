Російські спортивні досягнення і медалі розчинилися в фальсифікованих аналізах сечі

Російська влада фальшує не лише спортивні, а й історичні перемоги

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Помните такую частушку:

«Мы Америку догнали

по надою молока,

а по мясу не успели,

х... сломался у быка».

Вот и в спорте не получилось догнать Америку. У Путина спортивная скрепа сломалась :)

Если верноподданного российского телезрителя разбудить ночью и спросить: «Како веруеши?», он на автомате выпалит: «Деды воевали!», «Крымнаш!», «Россия - чемпион!» и опять заснет сном младенца. Путинская пропаганда основана на прославлении прошлых военных, нынешних военно-политических и спортивных «побед». Власть утешает беспросветных лузеров, к числу которых принадлежит большинство обывателей, позволяя им хотя бы у экранов телевизоров почувствовать себя победителями. И обыватели платят ей за это поддержкой.

Однако спортивная «скрепа» сломалась. Кремль буквально прос*ал спорт. Российские спортивные достижения и олимпийские медали растворились в фальсифицированных анализах мочи.

Остальные «победные скрепы» так же фальшивы. Власти фальсифицируют не только спортивные, но и исторические победы. Историю пытаются подменить как мочу «проблемных» спортсменов.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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