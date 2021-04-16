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    Усі результати чвертьфіналів Ліги Європи

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    Паулу Фонсека крокує за перемогою в Лізі Європи - Усі результати чвертьфіналів Ліги Європи
    Паулу Фонсека крокує за перемогою в Лізі Європи
    Фото з відкритих джерел

    До 1/2 фіналу потрапили кривдники київського «Динамо» та донецького «Шахтаря»

    Кривдники «Шахтаря» й «Динамо» зіграють у півфіналі клубного європейського турніру. Іспанський «Вільярреал», який вибив з плей-офф Ліги Європи київське «Динамо», та «Рома», що залишила за бортом турніру донецький «Шахтар», успішно подолали бар’єр 1/4 фіналу турніру. «Жовта субмарина» змогла двічі переграти загребське «Динамо». В Хорватії вона святкувала мінімальну перемогу (1:0), а на власному полі забила двічі ще в першому таймі та один раз пропустила в другому (2:1).

    «Ромі», в свою чергу, в грі з «Аяксом» трохи пощастило. За рахунку 0:1 клуб з Нідерландів забив удруге, але арбітр, подивившись відеоповтор, гол скасував. Гості продовжували тиск на римські ворота і пропустили контратаку, в якій рахунок зрівняв Едін Джеко (1:1).

    Потрапили до півфіналу два англійські клуби. «Арсенал» розгромив празьку «Славію» у гостях – 4:0, а «Манчестер Юнайтед» довів свою перевагу над іспанською «Гранадою» – 2:0.

    Ліга Європи, 1/4 фіналу, результати

    «Вільярреал» – «Динамо» (Загреб) - 2:1 (перший матч – 1:0)

    «Рома» – «Аякс» – 1:1 (перший матч – 2:1)

    «Славія» – «Арсенал» – 0:4 (перший матч – 1:1)

    «Манчестер Юнайтед» – «Гранада» – 2:0 (перший матч – 2:0)

    У півфіналах зустрічаються: «Вільярреал» – «Арсенал», «Рома» – «Манчестер Юнайтед».

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      Теги: Манчестер субмарина Ліга Європи
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