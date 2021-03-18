«Шахтар» безславно завершив похід за кубком Ліги Європи

Чемпіон України і в другому матчі 1/8 фіналу поступився італійській «Ромі»

Півфіналіст минулорічного розіграшу Ліги Європи «Шахтар» цього сезону завершив виступи в турнірі на стадії 1/8 фіналу. Італійська «Рома» під керівництвом колишнього тренера «гірників» Паулу Фонсеки виявилася для чемпіона України непрохідною трясовиною. Донеччани за дві гри так і не змогли пристосуватися до в’язкої манери гри суперника.

Доля протистояння була вирішена в першому матчі. Три забиті голи «Роми» висіли на шиї «гірників» немов якір. Вони, звичайно, сподівалися на щасливий збіг обставин, але коли зустрічаються команди приблизно одного рівня, то шансів на порятунок практично немає. Тим більше, що, як казав Паулу Фонсека, гості не засиджувалися в захисті й за будь-якої нагоди контратакували.

«Шахтар» уник розгрому

Дисципліна у «Роми» була на найвищому рівні. Вони щільно грали в захисті і «Шахтар» до перерви не створив бодай одного небезпечного моменту. Були кілька ударів з-за меж штрафного майданчика, але вони ні до чого не призвели. Італійський клуб попервах також не квапився. Зате після перерви наніс разючий удар. Наконечником виступив Борха Майораль. Іспанець спочатку забив головою, направивши м’яч у незахищений кут, а згодом, коли «гірники» зрівняли рахунок, знову вивів «Рому» вперед ударом з меж воротарського майданчику. У гостей було ще кілька слушних нагод для взяття воріт. І якби вони їх реалізували, то рахунок був би зовсім непристойний.

У «Шахтаря» забив Жуніор Мораес. Мабуть, справедливо: «гірники» за два матчі на один гол все ж таки награли. Дивує інше. Командна гра «Шахтаря», у порівнянні з «Ромою», не була цільною. Чи не кожен з гравців ліз в обіграш навіть у середній зоні. Не проглядалося звичного комбінування з хитрим рішенням в завершальній стадії, кудись ділось натхнення, з яким звично грають бразильці. Отже, 0:3 в гостях і 1:2 вдома. «Шахтар» залишає Лігу Європи й спробує наздогнати «Динамо» в чемпіонаті країни, де вони поступаються чотирма очками.