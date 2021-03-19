«Динамо» з тріском вилетіло з Ліги Європи

В 1/8 фіналу кияни двічі поступилися «Вільярреалу» і не забили жодного м’яча

«Ми не діти, все розуміємо», – сказав на передматчевій прес-конференції головний тренер «Динамо» Мірча Луческу. Він мав на увазі не рахунок 0:2, який давав величезну фору «Вільярреалу» перед грою-відповіддю. Мова йшла про рівень гри суперників. У сьомої команди Іспанії він на сьогоднішній день вищий. «Жрвта субмарина» - дуже збалансована команда. Грає без зайвих рухів, тримає, як то кажуть, стрижень. І якщо б гра складалася не на їхню користь, то вони навряд чи втратили б стройні ряди. Перевага давала господарям можливість грати розкуто і вони зробили те, що від них вимагав тренер Унаї Емері. А саме – перемогли легко і невимушено.

Не втримали Морено

В глибині душі футболісти напевно сподівалися не пропустити і, якщо вдасться забити, то тримати інтригу до останніх секунд. Проте нападники в Києві зараз такі, що їх на полі не видно. У Вільярреалі на вістрі бігав Жерсон Родрігес і, окрім зухвалого намагання когось обіграти і частою втратоя м’яча нічим більше не запам’ятався. Кволо і невпевнено діяли півзахисники. У всіх гравців відчувалась якась нервовість і приреченість. Так воно в підсумку й вийшло. І добре, що «Вільярреал» забив усього двічі. Могло бути більше, але на психіку молодих динамівців розгром навряд чи б пішов на корить.

Обидва голи записав на свій рахунок Херард Мореро. На початку зустрічі він атакував з глибини: відгукнувся на передачу Бакки і головою спрямував м’яч у кут воріт Бущана. Ближче до перерви йому асистував вже Парехо, з тією різницею, що нападник вже бив ногою. В обох випадках ривки морено грогавили захисники. І обидва рази гольові атаки прийшли після грубих помилок київських захисників.

Після перерви гри як такої не було. Кияни намагалися створити щось цікаве, проте ресурсів для бодай голу престижу не знайшло.

«Динамо» двічі програло «Вільярреалу» по 0:2. У чвертьфінал Ліги Європи пройшли іспанці. Кияни ж продовжать боротьбу за перше місце в чемпіонаті, яке дає пряму путівку в Лігу чемпіонв уже наступної осені.