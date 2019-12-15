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    Оприлюднено перші плани з проведення бою Ломаченко – Лопес

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    Бій Лопеса з Ломаченком має відбутися в квітні - Оприлюднено перші плани з проведення бою Ломаченко – Лопес
    Бій Лопеса з Ломаченком має відбутися в квітні
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    Поєдинок має відбутися навесні в Нью-Йорку

    Стали відомі перші плани з проведення об’єднавчого поєдинку в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом.

    Очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум планує цей поєдинок на квітень. Бій має відбутися в Нью-Йорку на арені «Медісон сквер гарден».

    Про це повідомив наближений до Арума інсайдер Стів Кім.

     Читайте також: Теофімо Лопес нокаутував Коммі та пообіцяв побити Ломаченка (відео)

    Напередодні Лопес технічним нокаутом у другому раунді переміг Річарда Коммі. Ще до бою американець обіцяв у наступному поєдинку розібратися з Ломаченком. Українець виклик прийняв.

    бокс Теофімо Лопес Василий Ломаченко
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