Оприлюднено перші плани з проведення бою Ломаченко – Лопес



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Бій Лопеса з Ломаченком має відбутися в квітні Фейсбук

Поєдинок має відбутися навесні в Нью-Йорку

Стали відомі перші плани з проведення об’єднавчого поєдинку в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом.

Очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум планує цей поєдинок на квітень. Бій має відбутися в Нью-Йорку на арені «Медісон сквер гарден».

Про це повідомив наближений до Арума інсайдер Стів Кім.

Напередодні Лопес технічним нокаутом у другому раунді переміг Річарда Коммі. Ще до бою американець обіцяв у наступному поєдинку розібратися з Ломаченком. Українець виклик прийняв.