  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ломаченко прокоментував скандальне відео: «Спасибо всем, хто здесь увидел суть, она была совсем не в триколоре»

    • Розсилка
    Василь Ломаченко приміряв образ страждальця за віру - Ломаченко прокоментував скандальне відео: «Спасибо всем, хто здесь увидел суть, она была совсем не в триколоре»
    Василь Ломаченко приміряв образ страждальця за віру
    Instagram Василя Ломаченка

    Василь заговорив віршами

    Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за трьома версіями Василь Ломаченко записав відео, у якому намагався виправдатися за поширений днем раніше ролик. Той самий, у якому відеорядом до православних постулатів послужили кадри з підготовки російських спецназівців, тих самих «вєжлівих людей» чи «зєльоних чєловєчков», які захоплювали Крим.

    Василь уявив себе ледь не Ісусом, якому колись кричали «Осанна», а тепер збираються розіп’яти.

    «Спасибо всем, хто здесь увидел суть, она была совсем не в триколоре», -  говориться в поезії, яку декламує боксер.

    Зауважимо, що уривок з тренуванням російського спецназу на сторінці Василя Ломаченка переглянуло 510 тисяч користувачів.

     Читайте також: Ломаченку вручили нагороду кращого боксера року (відео)
    бокс Василь Ломаченко Російська православна церква в Україні спорт поза політикою
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ