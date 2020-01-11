Ломаченко прокоментував скандальне відео: «Спасибо всем, хто здесь увидел суть, она была совсем не в триколоре»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко приміряв образ страждальця за віру Instagram Василя Ломаченка

Василь заговорив віршами

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за трьома версіями Василь Ломаченко записав відео, у якому намагався виправдатися за поширений днем раніше ролик. Той самий, у якому відеорядом до православних постулатів послужили кадри з підготовки російських спецназівців, тих самих «вєжлівих людей» чи «зєльоних чєловєчков», які захоплювали Крим.

Василь уявив себе ледь не Ісусом, якому колись кричали «Осанна», а тепер збираються розіп’яти.

«Спасибо всем, хто здесь увидел суть, она была совсем не в триколоре», - говориться в поезії, яку декламує боксер.

Зауважимо, що уривок з тренуванням російського спецназу на сторінці Василя Ломаченка переглянуло 510 тисяч користувачів.