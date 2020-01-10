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    Чемпіону Європи з боксу подарували квартиру в рідному місті

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    Віктор не лише діючий спортсмен, а у тренер у місцевій СДЮШОР - Чемпіону Європи з боксу подарували квартиру в рідному місті
    Віктор не лише діючий спортсмен, а у тренер у місцевій СДЮШОР

    Віктор Вихрист одержав двокімнатну квартиру у Кременчуці

    Український боксер-важковаговик, який має в активі золото чемпіонату Європи (2017) а торік став чемпіоном Європейських Ігор в Мінську, отримав квартиру в рідному Кременчуці. Віктор став першим спортсменом, який поліпшив свої житлові умови в рамках міської програми забезпечення житлом видатних спортсменів Кременчука на 2019-2024 роки.

    Поки що двокімнатна квартира має статус службової -  в повну власність родини Вихристів воно перейде за умови виконання певних зобов’язань. У Віктора Вихриста є зобов'язання на 10 років (тренувати дітей та виступати за Кременчук), після виконання яких він зможе приватизувати квартиру.

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    У вересні цього року в родині Вихристів народився первісток

    -Віктор, коли зайшов у квартиру, він був зачарований. Нам квартира теж дуже сподобалася, гарне планування, вже є кімната для малого та місце для тренування. Це перша квартира, яка вручається по програмі підтримки спорту. Але ми просимо від Віктора проводити тренування та бути орієнтиром для молоді, - зазначив міський голова Кремінчука Віталій Малецький, вручаючи ордер на службову квартиру.

    Віктор з дружиною Альоною та маленьким сином Даріном, які завітали зранку на виконком, подякували за підтримку.

    - Будемо й надалі тренуватися, розвивати спорт у Кременчуці та показувати приклад молоді, - зазначив відомий боксер Віктор Вихрист, який також є тренером в СДЮШОР. 

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    бокс Віктор Вихрист
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