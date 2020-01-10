Чемпіону Європи з боксу подарували квартиру в рідному місті



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Віктор не лише діючий спортсмен, а у тренер у місцевій СДЮШОР

Віктор Вихрист одержав двокімнатну квартиру у Кременчуці

Український боксер-важковаговик, який має в активі золото чемпіонату Європи (2017) а торік став чемпіоном Європейських Ігор в Мінську, отримав квартиру в рідному Кременчуці. Віктор став першим спортсменом, який поліпшив свої житлові умови в рамках міської програми забезпечення житлом видатних спортсменів Кременчука на 2019-2024 роки.

Поки що двокімнатна квартира має статус службової - в повну власність родини Вихристів воно перейде за умови виконання певних зобов’язань. У Віктора Вихриста є зобов'язання на 10 років (тренувати дітей та виступати за Кременчук), після виконання яких він зможе приватизувати квартиру.

У вересні цього року в родині Вихристів народився первісток

-Віктор, коли зайшов у квартиру, він був зачарований. Нам квартира теж дуже сподобалася, гарне планування, вже є кімната для малого та місце для тренування. Це перша квартира, яка вручається по програмі підтримки спорту. Але ми просимо від Віктора проводити тренування та бути орієнтиром для молоді, - зазначив міський голова Кремінчука Віталій Малецький, вручаючи ордер на службову квартиру.

Віктор з дружиною Альоною та маленьким сином Даріном, які завітали зранку на виконком, подякували за підтримку.

- Будемо й надалі тренуватися, розвивати спорт у Кременчуці та показувати приклад молоді, - зазначив відомий боксер Віктор Вихрист, який також є тренером в СДЮШОР.