Джошуа готовий битися проти Усика



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Олександр Усик Твіттер

Про можливість такого поєдинку повідомив менеджер боксерів

Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та колишнього абсолютного чемпіона світу в важкій вагові категорії Олександра Усика Едді Хірн повідомив про можливість бою між ними.

«Джошуа зрадів, коли ми уклали угоду з Усиком. Він багато бачив його в аматорах. Ентоні ніколи нікого не боявся, то ж не боїться і бою проти Усика. Олександр – обов’язковий претендент на титул. Та він має продовжувати перемагати та показати, що готовий до боротьби в новому дивізіоні», - передає слова Хірна BoxingScene.

Нагадаємо, 12 жовтня Усик має дебютувати в надважкій ваговій категорії в поєдинку проти 38-річного американця Чезза Візерспуна. Останній терміново замінив Тайрона Спонґа, який попався на використанні допінгу перед боєм проти українця.