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    Джошуа готовий битися проти Усика

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    Олександр Усик&nbsp; - Джошуа готовий битися проти Усика
    Олександр Усик 
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    Про можливість такого поєдинку повідомив менеджер боксерів

    Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та колишнього абсолютного чемпіона світу в важкій вагові категорії Олександра Усика Едді Хірн повідомив про можливість бою між ними.

    «Джошуа зрадів, коли ми уклали угоду з Усиком. Він багато бачив його в аматорах. Ентоні ніколи нікого не боявся, то ж не боїться і бою проти Усика. Олександр – обов’язковий претендент на титул. Та він має продовжувати перемагати та показати, що готовий до боротьби в новому дивізіоні», - передає слова Хірна BoxingScene.

    Нагадаємо, 12 жовтня Усик має дебютувати в надважкій ваговій категорії в поєдинку проти 38-річного американця Чезза Візерспуна. Останній терміново замінив Тайрона Спонґа, який попався на використанні допінгу перед боєм проти українця.

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    бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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