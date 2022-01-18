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    Співав під Сердючку та весело танцював. Як Усик відсвяткував ювілей (відео)

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    Олександр Усик відсвяткував день народження - Співав під Сердючку та весело танцював. Як Усик відсвяткував ювілей (відео)
    Олександр Усик відсвяткував день народження
    фото/скріншот

    Українському боксеру виповнилося 35-річчя

    Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик відсвяткував день народження. Спортсмену подарували «золоті» рукавички.

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    Він з дружиною Катериною, яка весело привітала чоловіка зі святом, яскраво станцював на танцмайданчику.

    А коли свято завершилося, наступного дня заспівав пісню з репертуару Сердючки.

    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото).

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    Співав під Сердючку та весело танцював. Як Усик відсвяткував ювілей (відео)