Співав під Сердючку та весело танцював. Як Усик відсвяткував ювілей (відео)
Олександр Усик відсвяткував день народження
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Українському боксеру виповнилося 35-річчя
Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик відсвяткував день народження. Спортсмену подарували «золоті» рукавички.
Він з дружиною Катериною, яка весело привітала чоловіка зі святом, яскраво станцював на танцмайданчику.
January 18, 2022
А коли свято завершилося, наступного дня заспівав пісню з репертуару Сердючки.
January 18, 2022
Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото).
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