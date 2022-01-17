Гравець «Олександрії» одружився на аргентинській моделі (фото)

Клаудіо Спінеллі покінчив з холостяцьким життям

Нападник «Олександрії» Коаудіо Спінеллі порвав із холостяцьким життям. 24-річний футболіст одружився зі своєю красунею-співвітчизницею Сьєло Лопес, яка робить кар'єру моделі в Іспанії. Про це повідомляють «Факти».

Судячи з публікацій у соцмережах, Клаудіо та Сьєло зустрічалися кілька років. Вони виставляли фото з Італії, де Спінеллі грав за «Кротоне», і зі Швейцарії, і з Мексики. До речі, пропозицію руки та серця своїй дівчині футболіст зробив минулого року.

Аргентинець Клаудіо Спінеллі, контракт якого належить «Дженоа», перебрався до «Олександрії» влітку минулого року на правах оренди. У 17 поєдинках за команду Юрія Гури аргентинець відзначився двома голами.