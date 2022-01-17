  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Гравець «Олександрії» одружився на аргентинській моделі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нападник Клаудіо Спінеллі зіграв весілля в Буенос-Айресі - Гравець «Олександрії» одружився на аргентинській моделі (фото)
    Нападник Клаудіо Спінеллі зіграв весілля в Буенос-Айресі
    фото з відкритих джерел

    Клаудіо Спінеллі покінчив з холостяцьким життям

    Нападник «Олександрії» Коаудіо Спінеллі порвав із холостяцьким життям. 24-річний футболіст одружився зі своєю красунею-співвітчизницею Сьєло Лопес, яка робить кар'єру моделі в Іспанії. Про це повідомляють «Факти».

    ___2022-01-16_12-23-18

    Судячи з публікацій у соцмережах, Клаудіо та Сьєло зустрічалися кілька років. Вони виставляли фото з Італії, де Спінеллі грав за «Кротоне», і зі Швейцарії, і з Мексики. До речі, пропозицію руки та серця своїй дівчині футболіст зробив минулого року.

    ___2022-01-16_12-32-03

    Аргентинець Клаудіо Спінеллі, контракт якого належить «Дженоа», перебрався до «Олександрії» влітку минулого року на правах оренди. У 17 поєдинках за команду Юрія Гури аргентинець відзначився двома голами.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гравець «Олександрії» одружився на аргентинській моделі (фото)