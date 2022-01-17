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    Воротар африканської збірної «привіз» божевільний гол і не дозволив своїй команді перемогти

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    Бадра Сангаре припустився жахливої помилки - Воротар африканської збірної «привіз» божевільний гол і не дозволив своїй команді перемогти
    Бадра Сангаре припустився жахливої помилки
    фото з відкритих джерел

    Збірна Кот-д'Івуару зіграла внічию зі Сьєрра-Леоне через помилку голкіпера

    У матчі 2-го туру Кубка африканських націй у групі Е зустрічалися Кот-д'Івуар та Сьєрра-Леоне. Матч проходив на стадіоні «Дуала» у Камеруні та закінчився з рахунком 2:2.

    Сьєрра-Леоне здобув одне очко, зрівнявши рахунок на третій доданій хвилині до другого тайму. У цьому епізоді 35-річний голкіпер збірної Кот-д'Івуара Бадра Сангаре припустився грубої помилки, випустивши м'яч з рук.

    У моменті з голом Сангаре зазнав травми та залишив поле. Усі п'ять замін уже було зроблено, тому у ворота став захисник Серж Ор'є.

    Кот-д'Івуар набрав чотири очки і за тур до кінця групового етапу посідає перше місце у групі. Сьєрра-Леоне посідає друге місце, набравши два очки.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Воротар африканської збірної «привіз» божевільний гол і не дозволив своїй команді перемогти