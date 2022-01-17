Воротар африканської збірної «привіз» божевільний гол і не дозволив своїй команді перемогти

Збірна Кот-д'Івуару зіграла внічию зі Сьєрра-Леоне через помилку голкіпера

У матчі 2-го туру Кубка африканських націй у групі Е зустрічалися Кот-д'Івуар та Сьєрра-Леоне. Матч проходив на стадіоні «Дуала» у Камеруні та закінчився з рахунком 2:2.

Сьєрра-Леоне здобув одне очко, зрівнявши рахунок на третій доданій хвилині до другого тайму. У цьому епізоді 35-річний голкіпер збірної Кот-д'Івуара Бадра Сангаре припустився грубої помилки, випустивши м'яч з рук.

Que lambança do goleiro da Costa do Marfim aos 48' do segundo tempo. Sangaré entregou o empate à Serra Leoa na Copa Africana de Nações. 2 a 2. BIZARRO DEMAIS! #CAN2021



@BandTV pic.twitter.com/3biexV4tiB — Leonardo José (@LeoJoseReporter) January 16, 2022

У моменті з голом Сангаре зазнав травми та залишив поле. Усі п'ять замін уже було зроблено, тому у ворота став захисник Серж Ор'є.

Кот-д'Івуар набрав чотири очки і за тур до кінця групового етапу посідає перше місце у групі. Сьєрра-Леоне посідає друге місце, набравши два очки.