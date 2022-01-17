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    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)

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    Олександр Усик став чемпіоном світу серед професіоналів у десятому поєдинку - Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)
    Олександр Усик став чемпіоном світу серед професіоналів у десятому поєдинку
    фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу святкує день народження в Буковелі

    Олександр Усик, чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії, святкує день народження. 17 січня йому виповнилося 35 років. З подією оригінально привітала чоловіка дружина Катерина. Вони разом відпочивають у Буковелі.

    Олександр народився в Сімферополі в 1987 році. Спочатку займався футболом в школі «Таврії». А згодом, в 15 років, переключився на бокс. Школу закінчив у Криму, а до вишу вступив у Львові – в університет фізичної культури.

    Перші вагомі перемоги в боксі почав здобувати в 19 років. 2006-го дійшов до півфіналу чемпіонату Європи у ваговій категорії до 75 кг, де поступився росіянину Матвію Коробову.

    2008-го переміг на чемпіонаті континенту, але на Олімпіаді у Пекіні поступився в другому колі італійцеві Клементе Руссо.

    2009-го став бронзовим призером чемпіонату світу, а 2011-го став переможцем.

    2012-го став чемпіоном Олімпіади в Лондоні. У фіналі взяв реванш у італійця Руссо за поразку на минулих Іграх. Після перемоги станцював гопак.

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    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)
    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)
    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)
    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)
    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)
    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)
    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)
    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)
    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)

    Згодом став напівпрофесіоналом, виступав за «Українських отаманів». Виграв усі поєдинки.

    В професіоналах дебютував 9 листопада 2013 року проти мексиканця Філіпе Ромеро. Переміг нокаутом у п’ятому раунді.

    4 жовтня 2014 року на «Арені Львів» став інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

    17 вересня 2016 року здолав Кшиштофа Гловацького у першій важкій вазі та став чемпіоном світу у десятому поєдинку.

    21 липня 2018 року переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу.

    12 жовтня 2019 року дебютував у важкій вазі – переміг нокаутом Чазза Візерспуна.

    31 жовтня 2020 року здолав Дерека Чісору.

    25 вересня 2021 року відібрав чемпіонські пояси WBA (Супер), IBF, WBO та IBO в Ентоні Джошуа.

    Реванш з британським боксером має відбутися в березні-квітні 2022 року.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа Дерек Чісора
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    Олександру Усику – 35: етапи яскравої кар’єри боксера (фото)