Усик на тлі Лаври про свою травму: Пробачте за очікування (відео)



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Олександр Усик обіцяє повернутися ще сильнішим K2 Promotions

Олександр побажав усім добра

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO і IBF Олександр Усик показав травмовану руку і дав перший коментар про свою травму.

Він звернувся до своїх вболівальників через Instagram.

«Дорогі друзі, всім привіт. Погана новина у нас: дебют у суперважкій вазі на 25 травня у нас скасовується у зв'язку з тим, що я отримав травму. Пробачте усі за очікування. Нічого, ми повернемося сильнішими. На все воля Божа. У нас все нормально. Гарний і позитивний настрій. Всім добра!» - заявив Усик.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa) 8 Тра 2019 р. о 10:22 PDT

Нагадаємо, дебют чемпіона світу WBC, WBO, IBF у першій важкій вазі Олександра Усика в суперважкому дивізіоні, який мав відбутися 25 травня в Оксон-Гіллі (США) проти камерунця Карлоса Такама, був відкладений на невизначений термін. українець отримав травму біцепса під час підготовки до цього поєдинку.