Дерек Чісора пророкує, що Олександр Усик стане майбутнім жахом суперважкої ваги



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Олександр Усик

«У нього дуже потужні удари, він володіє відмінною технікою, його рухи вб'ють більшість супертяжів»

Колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Дерек Чісора заявив, що йому був би цікавий бій з українцем Олександром Усиком. Український боксер дебютує в суперважкій вазі боєм проти Карлоса Такама, цей поєдинок відбудеться 25 травня в США.

«Усик стане жахом для всіх. Як тільки він набере вагу, всім буде страшно. У нього дуже потужні удари, він володіє відмінною технікою, його рухи вб'ють більшість супертяжів. Я думаю, що для того, щоб перемогти Усика, потрібно трохи порушити правила. Нанести йому кілька ударів в нижню частину.

Гроші? Мені просто подобається битися, умови не так важливі. Ми обговорюємо їх, підписуємо контракт і готуємося до бою, все! Я просто хочу битися. Деякі боксери бояться цього, але я готовий битися хоч щотижня», - наводить слова Чісори RingNews24.