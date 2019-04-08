Росіянин Повєткін погодився на поєдинок проти Олександра Усика, але бою не буде (відео)
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Команда Олександра Повєткіна надто пізно дала відповідь на пропозицію про бій
Росіянин Олександр Повєткін все ж погодився на бій проти українця Олександра Усика (16-0, 12 КО). Проте команда «Русского Витязя» надто пізно дала відповідь. Про це в інтерв’ю каналу VideoBoxing повідомив промоутер українського чемпіона за версіями WBC, WBO, IBF Олександр Красюк.
«Такам – бився з Джошуа та Повєткіним, він ближче до топових боксерів. Найкращий тест для переходу в нову вагу. Та він не був основним варіантом. Переговори велися з Повєткіним. А той не поспішав – хотів провести титульний поєдинок. Довгий час ми не отримували відповіді і погодилися битися з Такамом. А після цього Повєткін нарешті дав згоду на бій. Та команда Усика вже почала готуватися до Такама», - зазначив Красюк.
Нагадаємо, 25 травня Олександр Усик проведе проти Карлоса Таками дебютний бій у надважкій вазі.