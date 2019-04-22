«Пробачити і посадити»: боксер Усик прокоментував результати президентських виборів (відео)



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Олександр Усик чекає, як поведуться перевертні Фото з соцмереж

Чемпіон світу з боксу у своїх визначеннях традиційно оригінальний

Чемпіон світу за трьома версіями у важкій вазі, майбутній супертяж Олександр Усик прокоментував під час відео-конференції у власних соцмережах результати президентських виборів в Україні.

«У нас новий президент. Чудово. Знаєте, що цікаво? Подивитися на тих перевертнів, які будуть перекидатися, перетворюватися в нові образи. Насправді їх треба пробачити. Пробачити і посадити», - сказав боксер.

Нагадаємо, що 17 травня Усик дебютує в суперважкій вазі боєм проти камерунця Карлоса Такама.