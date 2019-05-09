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    Британський промоутер повідомив, коли Усик відновиться після травми

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    Олександр Усик змушений відтермінувати свій дебют серед супертяжів - Британський промоутер повідомив, коли Усик відновиться після травми
    Олександр Усик змушений відтермінувати свій дебют серед супертяжів
    Фото з соцмереж

    Олександр пошкодив бісцепс, але операції робити не буде

    Чемпіон світу з боксу Олександр Усик зможе повернутися в ринг не раніше серпня. Про це розповів промоутер Едді Герн, повідомляє boxingscene.com.

    «Він пошкодив біцепс, але операцію робити не будуть. Думаю, він повернеться на ринг у серпні або близько того. Тренуватися він знову зможе приблизно через п'ять тижнів.

    Не знаю, як все сталося. Але взагалі він тренувався досить важко, спарингував з набагато масивнішими суперниками. Не знаю, отримав він травму в спарингу чи на занятті з вагами. Шкода, що так вийшло», - сказав Герн.

    Нагадаємо, Усик мав дебютувати у суперважкій вазі в бою проти камерунця Карлоса Такама 25 травня в Оксон-Гіллі (США). Усик міг заробити за цей бій понад мільйон доларів.

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