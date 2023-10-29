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Усик відреагував на неочікувану перемогу Ф’юрі над ексчемпіоном UFC

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Усик відреагував на неочікувану перемогу Ф’юрі над ексчемпіоном UFC
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну
фото з відкритих джерел

Український боксер відвідав поєдинок свого майбутнього суперника Ф'юрі та Нганну

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував несподівану перемогу володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Слова українця цитує Fight Hub TV.

Усик відвідав поєдинок британця Ф'юрі та Нганну. На його думку, це було шоу, але він переживав за стан британця.

«Я нічого не думаю. Я хочу поїсти і поспати. Чи переміг Тайсон у цьому бою? Я думаю, що це шоу. Побачимося 23 грудня. Чи додасть мені цей бій впевненості? Не знаю. Поняття не маю. Послухайте, Нганну — чемпіон світу з ММА, у нього важкий удар. Але тут був елемент несподіванки. Можливо, Тайсон Ф’юрі не сприймав його всерйоз: мовляв, боєць ММА, бла-бла-бла. Я не знаю. Чи здивував мене нокдаун? Так, звісно. Я дивився і думав: «Вау-вау, Френсісе, будь обережний, будь ласка». Я говорив: «Тайсоне, джеб, джеб, рухайся, джеб», – відреагував український боксер.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик зустрівся з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді напередодні поєдинку «Циганського короля» проти Френсіса Нганну. Очікується, що українець і британець зійдуться на ринзі 23 грудня цього року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Також повідомлялося, що Олександр Усик знову стане батьком – у боксера і його дружини Катерини народиться четверта дитина.

До речі, майбутній опонент Усика, британський боксер Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс стали батьками сьомого спільного нащадка.

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Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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