Усик відреагував на неочікувану перемогу Ф’юрі над ексчемпіоном UFC

Український боксер відвідав поєдинок свого майбутнього суперника Ф'юрі та Нганну

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував несподівану перемогу володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Слова українця цитує Fight Hub TV.

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Усик відвідав поєдинок британця Ф'юрі та Нганну. На його думку, це було шоу, але він переживав за стан британця.

FRANCIS NGANNOU KNOCKDOWN TYSON FURY!!!!! pic.twitter.com/uoxQGwumU6 Будь ласка, читайте текст після реклами October 28, 2023

«Я нічого не думаю. Я хочу поїсти і поспати. Чи переміг Тайсон у цьому бою? Я думаю, що це шоу. Побачимося 23 грудня. Чи додасть мені цей бій впевненості? Не знаю. Поняття не маю. Послухайте, Нганну — чемпіон світу з ММА, у нього важкий удар. Але тут був елемент несподіванки. Можливо, Тайсон Ф’юрі не сприймав його всерйоз: мовляв, боєць ММА, бла-бла-бла. Я не знаю. Чи здивував мене нокдаун? Так, звісно. Я дивився і думав: «Вау-вау, Френсісе, будь обережний, будь ласка». Я говорив: «Тайсоне, джеб, джеб, рухайся, джеб», – відреагував український боксер.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик зустрівся з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді напередодні поєдинку «Циганського короля» проти Френсіса Нганну. Очікується, що українець і британець зійдуться на ринзі 23 грудня цього року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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Також повідомлялося, що Олександр Усик знову стане батьком – у боксера і його дружини Катерини народиться четверта дитина.

До речі, майбутній опонент Усика, британський боксер Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс стали батьками сьомого спільного нащадка.