Усю збірну Швеції перед грою з Україною у плей-оф чемпіонату світу відправлено на карантин

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться другий матч за право зіграти у фіналі гандбольної планетарної першості

Збірна України 21 квітня проведе матч-відповідь плей-офф чемпіонату світу проти команди Швеції. А за добу до матчу весь склад шведської збірної був відправлений на карантин. Це сталось після того, як у другій половині дня 20 квітня надійшли результати ПЛР-тестів. У декількох гандболісток вони виявились позитивними. Таким чином у матчі не візьме участь жодна з 16 гравчинь збірної Швеції, які грали у першому поєдинку протистояння 17 квітня у Києві. Про це повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

Швеція виставить абсолютно новий склад з 14 гравців. Вони входять до розширеного списку збірної і за добу до гри були викликані до табору команди.

Збірна України прибула до Лунда, де відбудеться гра, увечері 19 квітня. Наша команда здала тести на коронавірус і всі їх результати виявились негативними. Під питанням залишається участь у грі Наталії Савчин, яка зазнала травми плеча у київському матчі.

Нагадаємо, нашій збірній треба відіграти 14 голів. Перший матч протистояння завершився переконливою перемогою Швеції – 28:14. Переможець за сумою двох ігор вийде до фінального турніру ЧС-2021.