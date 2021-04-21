Футбольна Суперліга свою справу зробила й наказала довго жити

З числа засновників вийшли всі англійські клуби. Вони отримають фінансову допомогу

Створення футбольної Суперліги як альтернативи Ліги чемпіонів УЄФА захлинулося на другий день після оголошення її функціонування. Чиновники усього світу кинулися придушувати новостворений турнір і топ-клуби, які мали в ньому грати, один за одним вийшли з засновників. Без шести англійських грандів запускати Суперлігу немає сенсу. Тому її керівництво вийшло з заявою.

Суперліга обіцяє повернутися

«Європейська Суперліга переконана, що нинішній статус європейського футболу має змінитися. Ми пропонуємо новий європейський конкурс, тому що існуюча система не працює. Наша пропозиція спрямована на те, щоб дозволити спорту розвиватися, генеруючи ресурси і стабільність для всієї футбольної піраміди, в тому числі допомагаючи подолати фінансові труднощі, які відчуває все футбольне співтовариство в результаті пандемії. Це також забезпечило б суттєве збільшення солідарних виплат всім зацікавленим сторонам в футболі.

Незважаючи на оголошену відмову англійських клубів, які змушені приймати такі рішення через тиск на них, ми переконані, що наша пропозиція повністю відповідає європейському законодавству і правилам, як це було продемонстровано рішенням суду про захист Суперліги від дій третіх осіб. З огляду на обставини, що склалися, ми переглянемо найбільш підходящі кроки зі зміни проекту, завжди маючи на увазі наші цілі запропонувати вболівальникам найкращі можливі враження при одночасному збільшенні солідарних виплат для всього футбольного співтовариства», – йдеться в заяві.

Чого досягли заколотники

Таким чином, поки що все залишається без змін. Півфінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть проведені за графіком, а всі «заколотники» отримають місця в наступних розіграшах єврокубків. Але демарш багатих клубів мав ефект. Керівництво УЄФА терміново шукає кошти для збільшення бюджету Ліги чемпіонів з €4,5 млрд до €7 млрд. Таким чином доходи провідних клубів збільшаться щонайменше у півтора рази. Перепаде й іншим, зокрема київському «Динамо», яке розпочне новий сезон з групової стадії найсильнішого європейського турніру.

Проект Європейської Суперліги мав на увазі під собою створення однієї ліги, в якій братимуть участь 20 кращих клубів Європи. Участь в Суперлізі підтвердили такі топ-клуби, як «Мілан», «Арсенал», мадридський «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», міланський «Інтер», туринський «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Тоттенгем».