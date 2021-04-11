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    З’явилося відео нагородження Чумака, який «спалив Москву»

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    Дмитро Чумак підкорив Європу - З’явилося відео нагородження Чумака, який «спалив Москву»
    Дмитро Чумак підкорив Європу
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України з важкої атлетики очолила медальний залік на чемпіонаті Європи

    Чотири золоті нагороди везуть українські важкоатлети з чемпіонату Європи у Москві. До тріумфу дівчат, Каміли Конотоп, Ірини Дехи та Аліни Марущак, приєднався киянин Дмитро Чумак. Він став триразовим чемпіоном континенту, причому кожного разу він підкорював поміст у різних вагових категоріях.

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    Публикация от DMYTRO CHUMAK (@dmitryichumak)

    Примітно, що після перемоги Дмитро розмістив на своїй сторінці в соцмережі фото як палає вогнем Москва і супроводив його піснею Шнурова з рядками «…Москва сгорела целиком…»

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    Публикация от Co-Founder TRUTH. ™️ (@alisaparis)

    На нагородженні видно, як під час звучання гімну України спортсмен розчулився.

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      Теги: Збірна України Instagram час
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