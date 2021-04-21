Президент футбольного «Інгульця» прокоментував вибух гранати біля себе

Олександр Поворознюк не схильний думати, що це замах на його життя

Поворознюк не знає, чи був то замах на його життя

Власник футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк фізично не постраждав від вибуху гранати в кімнаті, де він знаходився з іще двома партнерами по бізнесу. Відомо також, що ЧП сталося не в офісі підприємця на стадіоні, і зустріч з футболом пов’язана не була.

Сам Поворознюк зазначив: «Не знаю, чи це замах, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох».

Вчора ввечері у смт Петрове, яке представлене у вищій футбольній лізі «Інгульцем», у приміщенні, де знаходився президент клубу, вибухнула граната. Окрім Поворознюка у кімнаті було ще двоє людей. Постраждала одна людина, яка зазнала поранення руки.

У соцмережах припустили, що Поворознюк міг постраждати за правду, яку він говорить про футбольних суддів. Він також обіцяв назвати суми, які клуби дають арбітрам за сприятливий результат у матчах чемпіонату країни.