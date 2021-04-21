Президент футбольного «Інгульця» прокоментував вибух гранати біля себе
Поворознюк не знає, чи був то замах на його життя
Власник футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк фізично не постраждав від вибуху гранати в кімнаті, де він знаходився з іще двома партнерами по бізнесу. Відомо також, що ЧП сталося не в офісі підприємця на стадіоні, і зустріч з футболом пов’язана не була.
Сам Поворознюк зазначив: «Не знаю, чи це замах, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох».
Вчора ввечері у смт Петрове, яке представлене у вищій футбольній лізі «Інгульцем», у приміщенні, де знаходився президент клубу, вибухнула граната. Окрім Поворознюка у кімнаті було ще двоє людей. Постраждала одна людина, яка зазнала поранення руки.
У соцмережах припустили, що Поворознюк міг постраждати за правду, яку він говорить про футбольних суддів. Він також обіцяв назвати суми, які клуби дають арбітрам за сприятливий результат у матчах чемпіонату країни.
Читайте також: