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    Президент футбольного «Інгульця» прокоментував вибух гранати біля себе

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    Олександр Поворознюк не схильний думати, що це замах на його життя - Президент футбольного «Інгульця» прокоментував вибух гранати біля себе
    Олександр Поворознюк не схильний думати, що це замах на його життя
    Фото з відкритих джерел

    Поворознюк не знає, чи був то замах на його життя

    Власник футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк фізично не постраждав від вибуху гранати в кімнаті, де він знаходився з іще двома партнерами по бізнесу. Відомо також, що ЧП сталося не в офісі підприємця на стадіоні, і зустріч з футболом пов’язана не була.

    Сам Поворознюк зазначив: «Не знаю, чи це замах, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох».

    Вчора ввечері у смт Петрове, яке представлене у вищій футбольній лізі «Інгульцем», у приміщенні, де знаходився президент клубу, вибухнула граната. Окрім Поворознюка у кімнаті було ще двоє людей. Постраждала одна людина, яка зазнала поранення руки.

    У соцмережах припустили, що Поворознюк міг постраждати за правду, яку він говорить про футбольних суддів. Він також обіцяв назвати суми, які клуби дають арбітрам за сприятливий результат у матчах чемпіонату країни.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інгулець Олександр Поворознюк
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