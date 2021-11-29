В аеропорту «Бориспіль» навантажувач в'їхав у літак «Шахтаря» (фото)
Навантажувач під час руху зіткнувся із запчастиною турбіни літака
У понеділок, 29 листопада, в аеропорту «Бориспіль» навантажувач в'їхав у турбіну літака футбольного клубу «Шахтар». Про це повідомляє Telegram-канал «Київ оперативний».
«І на аеродромі «Борисполя» трапляються ДТП. Футболістам «Шахтаря» доведеться підшукати інший літак», – йдеться у повідомленні.
Виданню «Сегодня» співробітники «Борисполя» повідомили, що зіткнення сталося не з вини аеропорту.
«В аеропорту навантажувач під час руху зіткнувся із запчастиною турбіни літака. Обійшлося без жертв та серйозних пошкоджень», – розповіли у МВС.
Чи є постраждалі, не повідомляється.
Нагадаємо, минулого тижня «Шахтар» слідом за «Динамо» вилетів з єврокубків.