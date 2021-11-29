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    В аеропорту «Бориспіль» навантажувач в'їхав у літак «Шахтаря» (фото)

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    Співробітники&nbsp;&laquo;Борисполя&raquo;&nbsp;повідомили, що зіткнення сталося не з вини аеропорту - В аеропорту «Бориспіль» навантажувач в'їхав у літак «Шахтаря» (фото)
    Співробітники «Борисполя» повідомили, що зіткнення сталося не з вини аеропорту
    фото: shakhtar

    Навантажувач під час руху зіткнувся із запчастиною турбіни літака

    У понеділок, 29 листопада, в аеропорту «Бориспіль» навантажувач в'їхав у турбіну літака футбольного клубу «Шахтар». Про це повідомляє Telegram-канал «Київ оперативний».

    «І на аеродромі «Борисполя» трапляються ДТП. Футболістам «Шахтаря» доведеться підшукати інший літак», – йдеться у повідомленні.

    Виданню «Сегодня» співробітники «Борисполя» повідомили, що зіткнення сталося не з вини аеропорту.

    «В аеропорту навантажувач під час руху зіткнувся із запчастиною турбіни літака. Обійшлося без жертв та серйозних пошкоджень», – розповіли у МВС.

    Чи є постраждалі, не повідомляється.

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    В аеропорту «Бориспіль» навантажувач в'їхав у літак «Шахтаря» (фото)
    В аеропорту «Бориспіль» навантажувач в'їхав у літак «Шахтаря» (фото)
    В аеропорту «Бориспіль» навантажувач в'їхав у літак «Шахтаря» (фото)
    В аеропорту «Бориспіль» навантажувач в'їхав у літак «Шахтаря» (фото)
    фото: Київ оперативний, Сегодня

    Нагадаємо, минулого тижня «Шахтар» слідом за «Динамо» вилетів з єврокубків.

    Теги: ДТП Аеропорт Бориспіль літак ФК «Шахтар»
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    В аеропорту «Бориспіль» навантажувач в'їхав у літак «Шахтаря» (фото)