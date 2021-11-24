«Шахтар» слідом за «Динамо» вилетів з єврокубків

«Гірники» поступилися «Інтеру» і з останнього місця в групі Ліги чемпіонів не піднімуться

Другий український клуб втратив шанси продовжити боротьбу за місце в плей-оф єврокубків. Як напередодні «Динамо», за тур до фінішу групового турніру Ліги чемпіонів надія на сприятливий підсумок розтанула й у «Шахтаря». «Гірники» поступилися «Інтеру» в Мілані і вище останнього місця не піднімуться. Гра з «Шерифом» в останньому турі перетворилася на звичайну формальність.

«Шахтар» діяв непогано. Намагався контролювати м’яч, створив і пів моменти для взяття воріт. За певної частки везіння один гол гості могли забити. Але в порівнянні зі змарнованими моментами «Інтером» їхня атакувальна міць виглядала блідо. Кілька разів гостей рятував воротар Трубін. Ще двічі – система вар, яка фіксувала порушення правил після взяття воріт. В деяких епізодах помилилися під час завершальних ударів Джеко і Лаутаро Мартінес.

Зараховані голи пішли в «Інтера» вже після перерви. Тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі випустив на поле Маркоса Антоніо замість Степаненка. Акцент було зроблено на атаку, але за рахунок захисту. Прогалинами в центральній частині оборони господарі й скористалися. Два забіги лівим флангом Перішича завершилися навісом у штрафний майданчик, звідки Джеко забивав спочатку ногою, а згодом головою – 2:0.

«Інтер» набрав 10 очок після п’яти ігор. У «Реала» на одне очко менше, але свій матч мадридський клуб проти «Шерифа» розпочне о 22:00. У молдавської команди – 6 очок, у «Шахтаря» – 1.

Детальніше: «Інтер» – «Шахтар» – 2:0: онлайн матчу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2021/2022. 5 тур. Група D

«Інтер» (Мілан, Італія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 2:0

Голи: Джеко, 61, 67.

«Інтер»: Ханданович – Шкріньяр, Ранокк’я, Бастоні – Дарміан (Д'Амброзович, 78), Барелла (Відаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенсі, 86), Перішич (Дімарко, 86) – Мартінес (Корреа, 68) , Джеко.

«Шахтар»: Трубін – Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко – Степаненко (Маркос Антоніо, 46), Майкон – Тете (Марлос, 81), Педріньйо (Бондаренко, 73), Соломон – Фернандо (Мудрік, 81).