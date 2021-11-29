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    Мігрант-нелегал прилетів до США у відсіку для шасі літака (відео)

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    Чоловік дивом вижив під час екстрим-перельоту літаком авіакомпанії American Airlines<br /><br /> - Мігрант-нелегал прилетів до США у відсіку для шасі літака (відео)
    Чоловік дивом вижив під час екстрим-перельоту літаком авіакомпанії American Airlines

    Фото: Reuters

    Спроби сховатися в літаку трапляються вкрай рідко, і в більшості випадків шансів вижити у людини практично немає

    Нелегальний мігрант потрапив із Гватемали до США незвичним і небезпечним способом – у відсіку літака для шасі. Як повідомляє USA Today, нелегала виявили працівники наземної служби обслуговування аеропорту в Маямі після приземлення літака авіакомпанії American Airlines у суботу вранці.

    Як зазначили в авіакомпанії, рейс «зустріли правоохоронні органи з міркувань безпеки». У Гватемалі повідомили, що також почали розслідувати інцидент, відмовившись надати більше подробиць.

    Нелегального мігранта після затримання доставили до найближчої лікарні.

    Відео було опубліковане в Instagram-акаунті Only in Dade. Там зазначили, що нелегал був дуже наляканий, і взагалі дивом пережив цю «подорож», яка тривала приблизно дві з половиною години.

    За словами речника митної та прикордонної служби США, люди йдуть на надзвичайний ризик, коли намагаються сховатися в замкнутих просторах, таких як літак, пише NBC Miami.

    Температура за час польоту в секції для шасі впала більш ніж на 30 градусів, зазначає пілот Віллард Шепард.

    І температура, яка значно нижча нуля, є лише однією з причин небезпеки таких «подорожей», додає колишній пілот American Airlines Вейн Зіскал.

    «Люди втрачають свідомість через нестачу кисню чи переохолодження або щось із цього, і коли шасі випускається, вони випадають з літака, не маючи змоги триматися за щось належним чином», – сказав Зіскал.

    Зазначається, що останніми роками Гватемала була одним із основних джерел нелегальних мігрантів, які в'їжджають до США через південний кордон. Особливо масово це явище спостерігалося в 2019 році, коли мігранти рятувалися від урядової корупції, бідності та насильства.

    Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден скасував відразу сім указів, які підписав його попередник Дональд Трамп.

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    Теги: США мігранти літак чоловік кордон
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    Мігрант-нелегал прилетів до США у відсіку для шасі літака (відео)