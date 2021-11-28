Авікомпанія не пустила на літак депутата Київради від «Батьківщини». Відео скандалу

Соратник Тимошенко не мав сертифікату про вакцинацію і відмовлявся вдягти маску

Депутат Київради від партії «Батьківщина» Михайло Ковальчук не потрапив на літак компанії Lufthansa. Працівники летовища та перевізника відмовилися реєструвати чоловіка на рейс через те, що він був без маски та сертифікату про вакцинацію. Ковальчук пояснив свою категоричну позицію. Відповідне відео політик поширив на своїй сторінці у Facebook.

«Борня з міжнародною паразитуючою смердючою мафією, яка через коліно намагається ламати Конституції країн, триває. У мене свобода завжди в пріоритеті, все інше другорядне. Маски, жижа, коди, мутні корпорації і весь інший мотлох – йдуть у ліс», – додав до оприлюдненого відео депутат.

Зі свого боку працівники летовища пояснили: коли Михайло Ковальчук придбав квиток, то таким чином погодився із правилами авіакомпанії. А вони передбачають, що на борту літака необхідно перебувати в масці. Депутат же наполягав, що так порушуються його конституційні права.

У результаті Ковальчук полишив аеропорт, заявивши, що позиватиметься до авіакомпанії.

Нагадаємо, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко не вакцинувалася від коронавірусу. При цьому вона відвідує лікарні, що є опорними у лікуванні хворих на Covid-19 та спілкується і тамтешніми медиками.

Нещодавно лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зізналася, що не поспішає вакцинуватись від коронавірусу, оскільки нещодавно перехворіла на Covid-19 і наразі вважає себе захищеною від інфекції антитілами.

Також нещодавно Тимошенко покепкувала із вакцинованого Шустера у прямому ефірі.

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