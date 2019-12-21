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    В оборонця збірної Нідерландів діагностований міокардит. Він вибув на невизначений час

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    Дейлі Блінд зіграв за збірну Нідерландів 66 матчів і забив два м'ячі - В оборонця збірної Нідерландів діагностований міокардит. Він вибув на невизначений час
    Дейлі Блінд зіграв за збірну Нідерландів 66 матчів і забив два м'ячі
    FourFourTwo

    Дейлі Блінду – 29 років

    В оборонця амстердамського «Аякса» Дейлі Блінда діагностували міокардит, повідомляється на офіційному сайті нідерландської команди.

    Блінд пройшов медичний огляд у зв'язку із запамороченням, яке турбувало оборонця під час матчу групового етапу Ліги чемпіонів з «Валенсією» (0:1). Через це було вирішено встановити Бліндові під шкіру спеціальний апарат, який і виявив порушення в роботі серця.

    Повідомляється, що Блінд не розпочне січневих тренувальних зборів разом із «Аяксом». Замість цього голландський оборонець буде проходити курс відновлення в Амстердамі.

    Блінд виступає в складі «Аякса» з 2018 року. У нинішньому сезоні він взяв участь у 16 матчах амстердамської команди в чемпіонаті Нідерландів і зробив одну результативну передачу.

    Нагадаємо, що збірна України зіграє з Нідерландами в одній групі на Євро-2020.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 ФК Аякс Дейлі Блінд
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