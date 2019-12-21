В оборонця збірної Нідерландів діагностований міокардит. Він вибув на невизначений час



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дейлі Блінд зіграв за збірну Нідерландів 66 матчів і забив два м'ячі FourFourTwo

Дейлі Блінду – 29 років

В оборонця амстердамського «Аякса» Дейлі Блінда діагностували міокардит, повідомляється на офіційному сайті нідерландської команди.

Блінд пройшов медичний огляд у зв'язку із запамороченням, яке турбувало оборонця під час матчу групового етапу Ліги чемпіонів з «Валенсією» (0:1). Через це було вирішено встановити Бліндові під шкіру спеціальний апарат, який і виявив порушення в роботі серця.

Повідомляється, що Блінд не розпочне січневих тренувальних зборів разом із «Аяксом». Замість цього голландський оборонець буде проходити курс відновлення в Амстердамі.

Блінд виступає в складі «Аякса» з 2018 року. У нинішньому сезоні він взяв участь у 16 матчах амстердамської команди в чемпіонаті Нідерландів і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, що збірна України зіграє з Нідерландами в одній групі на Євро-2020.