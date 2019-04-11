Гол Кріштіану Роналду приніс «Ювентусу» виїзну нічию в чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)



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Гол Кріштіану Роналду приніс "Ювентусу" вижливу нічию на виїзді Yahoo

Португальский форвард «Ювентуса» забив одразу після повернення в гру після травми

«Аякс» більшу частину часу домашнього чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса» володів ігровою перевагою. Втім саме господарям довелося відіграватися після голу Кріштіану Роналду, який повернувся після травми. Зрівняти рахунок вдалося, та не більше. Відтак все вирішиться 16 квітня в Турині.

«Аякс» (Нідерланди) – «Ювентус» (Італія) – 1:1

Голи: 0:1 – Роналду (45). 1:1 – Нерес (46).

«Аякс»: Онана – Тальяфіко, Блінд, де Лігт, Велтман – Ф. де Йонг, ван де Беєк, Шене (Еккеленкамп, 75) – Нерес, Тадич, Зієх.

«Ювентус»: Щесни – Канселу, Бонуччі, Ругані, Алекс Сандро – Бентанкур, П’янич, Матюїді (Дібала, 75) – Бернардески, Манджукич (Дуглас Коста, 60), Роналду.

Суддя: дель Серро Гранде (Іспанія)

Попередження: Тальяфіко (41), Ф. де Йонг (56), Шене (71) – П’янич (83).

Господарі досить швидко захопили ігрову ініціативу, контролюючи м’яч. Втім більшого окрім кількох небезпечних моментів витиснути не вдалося.

Натомість гості відкрили рахунок, як кажуть в подібних випадках «у роздягальню». На останній хвилині першого тайму Роналду, який щойно повернувся після тавми, ударом головою замкнув подачу справа.

Одразу по перерві господарі відігралися. Майстерно підкрутив м’яч у кут воріт Нерес.

Майже одразу він же вдруге пробив голкіпера гостей. Втім з офсайду, арбітр не зафіксував гол.

Гра помітно пожвавішала. Господарі нагнітали тиск. Та більшого домогтися не змогли.

келенкамп наприкінці зустрічі ледь не відзначився дебютним м’ячем у Лізі чемпіонів.

У гостей Дуглас Коста завершував атаку ударом під кутом в штангу.